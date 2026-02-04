Nhân viên sốc nặng sốc nặng khi phát hiện chú chó phá khóa, trốn khỏi trạm cứu hộ và đi về nhà

Sự việc đáng kinh ngạc này đã xảy ra vào tháng 1/2026, tại trung tâm cứu hộ động vật Huntington Cabell Wayne ở Tây Virginia, Mỹ. Hình ảnh từ camera cho thấy Dawson cố gắng mở lồng. Nó thể hiện sự thông minh bằng cách đứng bằng hai chân sau và dùng miệng để vặn mở khóa, sau đó bình tĩnh đẩy cửa và biến mất vào bóng tối.
Video 1 giờ 5 phút trước

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý