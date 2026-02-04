Nhân viên sốc nặng sốc nặng khi phát hiện chú chó phá khóa, trốn khỏi trạm cứu hộ và đi về nhà

Sự việc đáng kinh ngạc này đã xảy ra vào tháng 1/2026, tại trung tâm cứu hộ động vật Huntington Cabell Wayne ở Tây Virginia, Mỹ. Hình ảnh từ camera cho thấy Dawson cố gắng mở lồng. Nó thể hiện sự thông minh bằng cách đứng bằng hai chân sau và dùng miệng để vặn mở khóa, sau đó bình tĩnh đẩy cửa và biến mất vào bóng tối.

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

