Người phụ nữ đã thoát chết trong gang tấc sau khi bị chiếc máy kéo đâm ngã rồi cuốn vào gầm

Vụ va chạm xảy ra ở Surat, Gujarat, Ấn Độ và đã được camera giám sát ghi lại. Đoạn clip cho thấy một con phố đông đúc, người phụ nữ đang đi bộ và nhìn điện thoại di động thì chiếc máy kéo va chạm, khiến cô ngã xuống đất. Chiếc xe tiếp tục di chuyển và suýt cán trúng người phụ nữ.
Video 16:52 04/02/2026

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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