Thấy vật lạ đậu trên xe, cô gái 'sốc nặng' khi lại gần kiểm tra thì bất ngờ trước kết quả thật sự

Trong video, con vật này trông giống dơi nhưng có màu cam, nhỏ và có sọc đen trên cánh, giống như hổ. Tuy nhiên, nó đã chết. Lúc đầu, cô gái tưởng đó là một chiếc lá, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra đó là một con dơi.

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

