Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Đời sống 04/02/2026 11:52

Ngày 4/2, mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh một bé gái quỳ gối, bị cả nhóm đồng trang lứa vây đánh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bé gái liên tục bị một thiếu nữ dùng cây đánh vào vùng đầu. Sau đó, 2 thiếu nữ khác lao vào, tiếp tục đánh đập. Nạn nhân không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Đáng chú ý, có một số em cả nam và nữ đứng chứng kiến vụ hành hung nhưng không vào can ngăn. Có em thậm chí còn lên tiếng cổ vũ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 31/1, trong một con hẻm thuộc phường Tây Nam, TPHCM.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tây Nam đã mời những người liên quan cùng phụ huynh đến làm việc. Do nhóm tham gia đánh đập bé gái đều chưa đủ tuổi (dưới 14 tuổi), nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh về nhà để giáo dục, chấn chỉnh. 

Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, thay vì ăn năn hối cãi, một trong số những em tham gia hành hung còn lên mạng xã hội dùng lời lẽ thách thức, đe dọa khiến nạn nhân và gia đình hoang mang, lo lắng.

Công an địa phương đã tiến hành mời làm việc, đề nghị gia đình em này có biện pháp ngăn chặn, nếu tiếp tục tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM - Ảnh 1
Bé gái quỳ gối van xin nhưng vẫn bị đánh đập - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 26/1, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác tại cánh đồng ngô thuộc xã Ba Vì, Hà Nội. Công an xã Ba Vì đã cuộc xác minh, xử lý.

Nhóm học sinh tham gia đánh hội đồng và nạn nhân đều đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, dấy lên làn sóng bức xúc và lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực học đường, đặc biệt khi các đối tượng liên quan đều là nữ sinh.

Trước thời điểm clip lan truyền, Công an xã Ba Vì đã nắm được thông tin và báo cáo chính quyền địa phương. Sau đó, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Chiều 3/2, Công an phường Tân Hải phối hợp với Công an TPHCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông.

