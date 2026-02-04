Trúng số độc đắc tiền tỷ sau 16h30 ngày 4/2/2026, 3 con giáp tài lộc phủ phê, mệnh son đỏ chót, phú quý lên hương, ăn Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 04/02/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tài lộc phủ phê, mệnh son đỏ chót, phú quý lên hương, ăn Tết linh đình sau 16h30 ngày 4/2/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Sau 16h30 ngày 4/2/2026, Tam Hợp nâng đỡ vận trình ngày mới của người tuổi Tý đón thời kỳ đạt đỉnh cao, đặc biệt là trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội bứt phá. Nếu bạn đã có quá trình tích lũy thì trong giai đoạn này, sự đánh giá cao của sếp và sự ủng hộ của đồng nghiệp sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho việc thăng tiến của bạn. 

Trúng số độc đắc tiền tỷ sau 16h30 ngày 4/2/2026, 3 con giáp tài lộc phủ phê, mệnh son đỏ chót, phú quý lên hương, ăn Tết linh đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính trong ngày cũng rất khả quan. Các khoản thu nhập đều đặn, có đồng ra đồng vào khiến cuộc sống của bạn khá thoải mái. Về mặt đầu tư, nếu bạn đưa ra quyết định cẩn thận, bạn có thể nhận được lợi nhuận đáng kể.

Con giáp tuổi Dần 

Sau 16h30 ngày 4/2/2026, tuổi Dần may mắn có Chính Quan nâng đỡ nên vô cùng may mắn trong công việc. Những mối quan hệ xã hội xung quanh sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, hãy biết trân trọng điều đó. Ai chuẩn bị thi bằng lái xe, thi công chức hoặc xin việc sẽ được ơn trên nâng đỡ, hãy yên tâm.

Trúng số độc đắc tiền tỷ sau 16h30 ngày 4/2/2026, 3 con giáp tài lộc phủ phê, mệnh son đỏ chót, phú quý lên hương, ăn Tết linh đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cục diện ngũ hành Hỏa sinh Mộc cho biết tuổi này sẽ gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Nhiều bạn trẻ được người khác để ý nhờ sự duyên dáng và tài ăn nói của mình. Bạn sống khá thẳng thắn, vô tư nên hiếm khi để ý đến sự sân si của người khác đối với mình.

Con giáp tuổi Dậu 

Sau 16h30 ngày 4/2/2026, hờ có Tam hội mà các mối quan hệ mới thiết lập sẽ được con giáp tuổi Dậu đề cao hơn lúc nào hết, đến nỗi đôi khi bạn sẽ đưa cho họ những đề nghị hấp dẫn không điều kiện. Bản mệnh thời gian này cũng là người chủ động kết nối mọi người với nhau một cách nhiệt tình và vô tư. 

Trúng số độc đắc tiền tỷ sau 16h30 ngày 4/2/2026, 3 con giáp tài lộc phủ phê, mệnh son đỏ chót, phú quý lên hương, ăn Tết linh đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Dậu được Chính Quan nâng đỡ khi bản mệnh gặp khó khăn giúp bạn nhanh chóng có những quyết định sáng suốt. Trong công việc nhờ biết giữ chữ tín mà được mọi người nể trọng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/2/2026), 3 con giáp khắp người dát vàng, đổi đời giàu to, may mắn trăm bề, Phú Quý chưa từng có

Tử vi 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/2/2026), 3 con giáp khắp người dát vàng, đổi đời giàu to, may mắn trăm bề, Phú Quý chưa từng có

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp khắp người dát vàng, đổi đời giàu to, may mắn trăm bề, phú quý chưa từng có trong 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng cụ bà 75 tổi bị chó cắn gãy xương, tổn thương tứ chi

Bàng hoàng cụ bà 75 tổi bị chó cắn gãy xương, tổn thương tứ chi

Đời sống 46 phút trước
Từ nay đến giữa tháng 2/2026, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng, trúng số tiền tỷ, tiền vào như thác đổ, Tài Lộc hanh thông

Từ nay đến giữa tháng 2/2026, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng, trúng số tiền tỷ, tiền vào như thác đổ, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Đời sống 49 phút trước
Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Đời sống 56 phút trước
Loại thịt Tết đền nhà nào cũng phải có nhưng không ăn những bộ phận này nếu không muốn cân nặng tăng

Loại thịt Tết đền nhà nào cũng phải có nhưng không ăn những bộ phận này nếu không muốn cân nặng tăng

Sống khỏe 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc tiền tỷ sau 16h30 ngày 4/2/2026, 3 con giáp tài lộc phủ phê, mệnh son đỏ chót, phú quý lên hương, ăn Tết linh đình

Trúng số độc đắc tiền tỷ sau 16h30 ngày 4/2/2026, 3 con giáp tài lộc phủ phê, mệnh son đỏ chót, phú quý lên hương, ăn Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Xởi lởi Trời cởi ra vào đúng ngày 5/2/2026, 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến

Xởi lởi Trời cởi ra vào đúng ngày 5/2/2026, 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
TP.HCM: Cháy lớn tại tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

TP.HCM: Cháy lớn tại tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Sau ngày 4/2 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Sau ngày 4/2 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến giữa tháng 2/2026, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng, trúng số tiền tỷ, tiền vào như thác đổ, Tài Lộc hanh thông

Từ nay đến giữa tháng 2/2026, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng, trúng số tiền tỷ, tiền vào như thác đổ, Tài Lộc hanh thông

Xởi lởi Trời cởi ra vào đúng ngày 5/2/2026, 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến

Xởi lởi Trời cởi ra vào đúng ngày 5/2/2026, 3 con giáp thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, sự nghiệp thăng tiến

Sau ngày 4/2 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Sau ngày 4/2 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng sau ngày 4/2/2026

3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng sau ngày 4/2/2026

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 5 ngày liên tiếp tới (5, 6, 7, 8 và 9/2), 3 con giáp tới thời giàu sang, tương lai rực rỡ, ngồi mát hưởng Phước

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 5 ngày liên tiếp tới (5, 6, 7, 8 và 9/2), 3 con giáp tới thời giàu sang, tương lai rực rỡ, ngồi mát hưởng Phước

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/2/2026, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/2/2026, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi