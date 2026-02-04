Sau 16h30 ngày 4/2/2026, Tam Hợp nâng đỡ vận trình ngày mới của người tuổi Tý đón thời kỳ đạt đỉnh cao, đặc biệt là trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội bứt phá. Nếu bạn đã có quá trình tích lũy thì trong giai đoạn này, sự đánh giá cao của sếp và sự ủng hộ của đồng nghiệp sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho việc thăng tiến của bạn.

Tài chính trong ngày cũng rất khả quan. Các khoản thu nhập đều đặn, có đồng ra đồng vào khiến cuộc sống của bạn khá thoải mái. Về mặt đầu tư, nếu bạn đưa ra quyết định cẩn thận, bạn có thể nhận được lợi nhuận đáng kể.

Con giáp tuổi Dần

Sau 16h30 ngày 4/2/2026, tuổi Dần may mắn có Chính Quan nâng đỡ nên vô cùng may mắn trong công việc. Những mối quan hệ xã hội xung quanh sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, hãy biết trân trọng điều đó. Ai chuẩn bị thi bằng lái xe, thi công chức hoặc xin việc sẽ được ơn trên nâng đỡ, hãy yên tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Cục diện ngũ hành Hỏa sinh Mộc cho biết tuổi này sẽ gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Nhiều bạn trẻ được người khác để ý nhờ sự duyên dáng và tài ăn nói của mình. Bạn sống khá thẳng thắn, vô tư nên hiếm khi để ý đến sự sân si của người khác đối với mình.

Con giáp tuổi Dậu

Sau 16h30 ngày 4/2/2026, hờ có Tam hội mà các mối quan hệ mới thiết lập sẽ được con giáp tuổi Dậu đề cao hơn lúc nào hết, đến nỗi đôi khi bạn sẽ đưa cho họ những đề nghị hấp dẫn không điều kiện. Bản mệnh thời gian này cũng là người chủ động kết nối mọi người với nhau một cách nhiệt tình và vô tư.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu được Chính Quan nâng đỡ khi bản mệnh gặp khó khăn giúp bạn nhanh chóng có những quyết định sáng suốt. Trong công việc nhờ biết giữ chữ tín mà được mọi người nể trọng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!