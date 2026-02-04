Loại thịt Tết đền nhà nào cũng phải có nhưng không ăn những bộ phận này nếu không muốn cân nặng tăng

Theo đông y, thịt gà có vị ngọt, tính ẩm, không độc, lành mạnh phổi, có tác dụng làm ôn trung ích khí, bổ tinh tủy giúp bồi bổ cơ thể cho người mắc bệnh lâu ngày. Thịt gà cũng là loại thực phẩm dễ chế biến thành nhiều món ăn nên thường xuyên trong dịp Tết.

Thịt gà là một trong những nguồn protein động vật chất lượng cao, rất cần thiết cho cơ thể. Protein giúp xây dựng và sửa chữa các mô cơ bắp, đồng thời tham gia vào quá trình sản xuất enzyme và hormone. Đặc biệt, thịt gà nạc như ức gà chứa ít chất béo, là lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn duy trì cân nặng hoặc tăng cơ bắp.

Thịt gà, đặc biệt là phần ức gà không da, chứa ít cholesterol và chất béo bão hòa so với các loại thịt đỏ. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải. Ngoài ra, thịt gà cũng cung cấp acid béo omega-6, có tác dụng hỗ trợ hoạt động của hệ tuần hoàn.

Giúp giảm trầm cảm

Thịt gà rất giàu tryptophan, một loại axit amin được biết đến mang lại cảm giác thoải mái. Sau khi ăn các món từ gà, sẽ làm tăng mức serotonin trong não, giúp cải thiện tâm trạng đáng kể.

Tránh tiêu xương

Khi già đi, chúng ta bắt đầu thấy xương bắt đầu hao mòn, yếu hơn. Việc ăn thịt gà có thể giúp chúng ta chống lại sự mất xương nhờ các protein trong nó được hấp thụ vào cơ thể của chúng ta.

Giàu phốt pho

Một trong những lợi ích khác của thịt gà là nó rất giàu phốt pho, được coi là một khoáng chất thiết yếu có trách nhiệm nuôi dưỡng xương và răng của chúng ta. Ngoài ra, nó giúp thận, gan và duy trì mức độ hệ thống thần kinh trung ương của chúng ta một cách thích hợp.

Phao câu: Phao câu là bộ phận độc hại nhất trong cơ thể gà. Phao câu chứa túi xoang, có rất nhiều chất béo, mô bạch cầu chứa các vi khuẩn, virus và chất gây ung thư. Do vậy, tốt nhất chúng ta không nên ăn một lượng lớn phao câu và ăn trong nhiều ngày.

Cổ gà: Phần cổ gà có rất nhiều chất béo và hàm lượng cholesterol cao. Nguy hiểm nhất là lượng dịch bạch huyết chứa độc tố lại tập trung ở khu vực cổ gà vô cùng lớn. Do đó nếu ăn cổ gà chính là bạn đang nạp chất độc vào người.

Da gà: Da gà có lượng cholesterol rất cao cùng với đó là việc nó rất dễ bị nhiễm khuẩn từ các vi khuẩn ký sinh, gây hại lớn cho sức khỏe người tiêu dùng. Vì có chứa một số loại độc tố hòa tan nên đây chính là nguyên nhân khiến người có cơ địa dễ mẫn cảm sẽ bị mẩn ngứa, nổi ban, khó thở sau khi ăn da gà.