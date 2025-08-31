Thịt gà cực tốt cho sức khỏe nhưng lại đại kỵ với 4 đối tượng này, nên hạn chế ăn để tránh “rước họa vào thân'

Sống khỏe 31/08/2025

Thịt gà bổ dưỡng và được dân gian coi là loại thịt khá 'lành', tuy nhiên với một số người bệnh, cần tuyệt đối tránh món ăn này vì có thể gây nguy hiểm cho cơ thể.

Thịt gà là một trong những loại thực phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Đây là loại nguyên liệu rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng đã tìm ra rất nhiều dưỡng chất có trong loại thịt này. 

Theo đó, cứ 100 gam thịt gà có 23,3 gram protein, 1, 2 lipit và các khoáng chất khác như can xi, phốt pho, sắt. Bên cạnh đó, thịt gà còn nhiều vitamine A, C, E có tác dụng ôn trung ích khí, ích tinh, dùng trị gầy mòn, tiểu nhiều lần, sinh đít sữa, hư nhiệt sau sinh. 

Trong Đông y thịt gà có tính ôn ngọt, không độc, bổ dưỡng, lành mạnh phổi nên có khả năng chữa băng huyết, xích bạch đới, lỵ, ung nhọt, là loại thực phẩm bổ âm cho tỳ vị, bổ khí, huyết và thận. 

Tuy nhiên, thực tế, có những người không nên ăn loại thịt giàu dinh dưỡng này. Bởi nếu ăn nhiều hoặc ăn thịt gà không đảm bảo vệ sinh sẽ đem lại những tác hại khôn lường cho sức khỏe.

4 đối tượng nên hạn chế ăn thịt gà 

Người bị bệnh thận hạn chế ăn thịt gà: Thận đóng vai trò như một hệ thống lọc tinh vi, không ngừng làm việc để loại bỏ các chất thải và độc tố khỏi máu, đảm bảo sự cân bằng nội môi cho cơ thể. Thịt gà, mặc dù là một nguồn protein quan trọng, lại chứa một lượng purine đáng kể. Khi tiêu thụ thịt gà, cơ thể sẽ phân hủy purine thành axit uric, tạo thêm gánh nặng cho thận. Vì vậy, người bị bệnh thận nên hạn chế ăn thịt gà và các loại thực phẩm giàu protein khác như thịt đỏ, nội tạng động vật và một số loại hải sản. 

Người mắc bệnh tim mạch: Thịt gà, đặc biệt là phần da và mỡ, chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Tiêu thụ quá nhiều cholesterol và chất béo bão hòa có thể làm tăng mức cholesterol trong máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Người bị bệnh tim mạch hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch nên hạn chế ăn thịt gà, đặc biệt là phần da và mỡ. 

Người bị xơ gan: Những người đang mắc bệnh xơ gan cần tránh một số loại thực phẩm có khả năng làm bệnh nặng hơn, điển hình là thịt gà. Do đây là loại thực phẩm có tính nóng nên sẽ trợ thấp nhiệt, làm cho chứng thấp nhiệt ở gan nặng thêm, tình trạng bệnh sẽ chuyển biến xấu.

Người bị viêm khớp: Viêm xương khớp là loại bệnh ngày càng phổ biến. Việc điều trị chủ yếu hiện nay vẫn sử dụng các thuốc kháng viêm. Bên cạnh đó, chế đăn uống và tập luyện cũng góp phần thúc đẩy quá trình điều trị bệnh được hiệu quả hơn.

Cách tiêu thụ thịt gà hợp lý để tốt cho sức khỏe

Mặc dù có những rủi ro khi ăn thịt gà hàng ngày, nhưng điều này không có nghĩa là cần loại bỏ hoàn toàn thịt gà ra khỏi chế đăn uống. Đđảm bảo sức khỏe, cần lưu ý một số cách tiêu thụ thịt gà như sau: 

Nấu thịt gà đúng cách: Nên ưu tiên các phương pháp chế biến lành mạnh như hấp, luộc thay vì chiên rán. Điều này không chỉ giúp giđược giá trị dinh dưỡng mà còn giảm thiểu lượng chất béo không cần thiết.

Bỏ da gà: Phần da gà chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng mức cholesterol trong máu. Vì vậy, khi chế biến thịt gà, tốt nhất là loại bỏ da trước khi nấu.

Không tiêu thụ quá mức: Hãy điều chỉnh lượng thịt gà trong khẩu phần ăn để tránh việc hấp thụ quá nhiều protein và calo. Thay vào đó, hãy kết hợp thịt gà với các nguồn protein khác từ thực vật như đậu, lạc và các loại hạt.

Lựa chọn thịt gà hữu cơ: Thịt gà hữu cơ không chứa kháng sinh và hormone tăng trưởng, giúp giảm nguy cơ kháng kháng sinh.

