Ngoài thịt gà, các loại thực phẩm thực vật này chứa hàm lượng protein cao bất ngờ

Ức gà là một thực phẩm giàu protein tiêu biểu. Nó rẻ và dễ ăn, vì vậy nếu bạn là một vận động viên hay là người tập gym thì chắc chắn trong tủ lạnh nhà bạn luôn chất đầy ức gà. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn mỗi đạm động vật, cán cân dinh dưỡng rất dễ bị phá vỡ. Vậy nên hãy tiêu thụ cả đạm thực vật. Tuy nhiên, hàm lượng protein trong đậu nành, hạt dẻ cười và hạt bí ngô tương tự như trong ức gà, nên cần cân nhắc kỹ trước khi tiêu thụ mỗi ngày những loại thực vật này.

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Tốt nhất nên hấp thụ protein từ cả nguồn động vật và thực vật. Nếu chỉ ăn protein động vật có thể dẫn đến lượng cholesterol và chất béo bão hòa quá mức. Đương nhiên nó sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mạch. Trên thực tế, một nghiên cứu từ Trung tâm Ung thư Quốc gia Tokyo, Nhật Bản cho thấy những người chỉ ăn đạm động vật có tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn những người ăn theo chế độ cân bằng gồm đạm thực vật và đạm động vật. Theo kết quả nghiên cứu trên, chỉ cần thay thế 4% lượng protein động vật bằng các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật có thể giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch tới 42%. Dưới đây là một số nguồn protein thực vật tốt.