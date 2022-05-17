Ngoài thịt gà, các loại thực phẩm thực vật này chứa hàm lượng protein cao bất ngờ

Đạm thực vật và đạm động vật đều rất cần thiết cho sức khoẻ con người, nhưng nếu không cân bằng hai loại đạm này và chỉ tiếp nhận một loại đạm thì cơ thể sẽ chịu những ảnh hưởng xấu về sức khoẻ.
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Ức gà là một thực phẩm giàu protein tiêu biểu. Nó rẻ và dễ ăn, vì vậy nếu bạn là một vận động viên hay là người tập gym thì chắc chắn trong tủ lạnh nhà bạn luôn chất đầy ức gà. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn mỗi đạm động vật, cán cân dinh dưỡng rất dễ bị phá vỡ. Vậy nên hãy tiêu thụ cả đạm thực vật. Tuy nhiên, hàm lượng protein trong đậu nành, hạt dẻ cười và hạt bí ngô tương tự như trong ức gà, nên cần cân nhắc kỹ trước khi tiêu thụ mỗi ngày những loại thực vật này.
Tốt nhất nên hấp thụ protein từ cả nguồn động vật và thực vật. Nếu chỉ ăn protein động vật có thể dẫn đến lượng cholesterol và chất béo bão hòa quá mức. Đương nhiên nó sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mạch. Trên thực tế, một nghiên cứu từ Trung tâm Ung thư Quốc gia Tokyo, Nhật Bản cho thấy những người chỉ ăn đạm động vật có tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn những người ăn theo chế độ cân bằng gồm đạm thực vật và đạm động vật. Theo kết quả nghiên cứu trên, chỉ cần thay thế 4% lượng protein động vật bằng các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật có thể giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch tới 42%. Dưới đây là một số nguồn protein thực vật tốt.
Đậu nành
Hàm lượng protein trong đậu nành tương tự như trong ức gà. So sánh hàm lượng protein giữa 34g đậu tương và 35g ức gà thì người ta nhận thấy rằng không có sự khác biệt đáng kể, cả hai đều có hàm lượng protein dao động khoảng 100g. Ngoài ra, thành phần dinh dưỡng isoflavone có trong đậu nành, làm giảm cholesterol trong máu và ngăn ngừa các bệnh tim mạch bằng cách làm giãn nở các động mạch. Đậu nành có thể được ăn dưới dạng sữa hoặc đậu phụ. Đặc biệt khi nấu chín, khả năng hấp thụ và tiêu hóa tăng lên, các hạt protein càng nhỏ, giúp cơ thể hấp thụ tốt dưỡng chất tốt hơn.
Hạt dẻ cười
Hạt dẻ cười là loại hạt mới được phát hiện gần đây có khả năng thay thế cho protein động vật. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) định nghĩa hạt dẻ cười là một loại thực phẩm cung cấp protein hoàn chỉnh có chứa tất cả 9 loại axit amin thiết yếu. Ngoài ra, nó rất giàu chất chống oxy hóa như beta-carotene, polyphenol và vitamin C, giúp loại bỏ các gốc tự do trong quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, mặc dù hạt dẻ cười được cho là có lượng calo thấp hơn các loại hạt khác, nhưng tốt hơn hết bạn nên tuân theo mức khuyến nghị hàng ngày là 30g (khoảng 30 hạt).
Hạt bí ngô
Hạt bí ngô cũng là một loại thực phẩm giàu protein với hàm lượng protein là 29g/ 100g. Hạt bí cũng giàu mangan, magiê và vitamin E, có tác dụng chống oxy hóa. Nó còn có hiệu quả bất ngờ trong việc cải thiện tình trạng phì đại tuyến tiền liệt. Theo một nhóm nghiên cứu tại Đại học Sangmyung, Hàn Quốc, những người đàn ông dùng dầu hạt bí ngô trong một năm đã giảm các triệu chứng của tuyến tiền liệt.