Trước khi tìm hiểu uống gì để giảm mỡ bụng , bạn cần biết cơ chế tích tụ mỡ bụng. Mỡ bụng gồm mỡ dưới da (mỡ bên dưới da) và mỡ nội tạng (mỡ dưới lớp cơ, bao quanh nội tạng). Sự tích tụ mỡ bụng đến từ các nguyên nhân:

Lối sống ít vận động: Vận động là cách cơ thể tiêu hao calo dư thừa. Nếu bạn ít vận động, lượng mỡ thừa sẽ tích tụ ở nhiều vùng trên cơ thể, đặc biệt là ở bụng và gây thừa cân. Vận động không chỉ giúp tiêu hao mỡ bụng mà còn hỗ trợ cơ thể săn chắc, khỏe mạnh hơn.

Ăn uống không lành mạnh: Ăn uống không lành mạnh gồm lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh (ăn nhiều thức ăn nhanh, nước ngọt, đồ chiên, mì ăn liền, bánh ngọt, kẹo…) và khẩu phần ăn quá nhiều, vượt quá nhu cầu calo của cơ thể. Lượng calo dư thừa này sẽ được cơ thể tích trữ dưới dạng mỡ.

Thói quen sống kém lành mạnh: Những thói quen xấu như: thức khuya, thiếu ngủ, uống ít nước, ăn ít rau xanh và trái cây… ảnh hưởng đến nồng độ các hormone trong cơ thể, làm rối loạn quá trình trao đổi chất và cơ chế tích trữ chất béo, gây tăng cân.

Căng thẳng kéo dài: Stress kéo dài khiến cơ thể tiết nhiều “hormone căng thẳng” cortisol, gây thèm ăn, đặc biệt là đồ ngọt và thực phẩm giàu carbohydrate. Từ đó khiến cơ thể nạp nhiều năng lượng hơn mức cần thiết, tăng mỡ bụng. Cortisol cũng khiến cơ thể lưu trữ mỡ nhiều hơn.

Top 4 loại thức uống giúp giảm mỡ bụng

Nước ép bưởi

Bưởi là loại quả quen thuộc, chứa nhiều thành phần dưỡng chất như vitamin C, B, A, chất xơ, carbs, protein, khoáng chất,… Không chỉ tốt cho sức khỏe, bưởi còn có thể sử dụng làm Nước ép giải khát, giảm mỡ vùng bụng dưới.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép bưởi có tác dụng điều chỉnh hàm lượng insulin trong máu. Hoocmon insulin được xem là một trong những nguyên nhân gây ra mỡ bụng dưới. Do đó, uống nước ép bưởi đúng cách sẽ giúp bạn giảm mỡ vùng bụng dưới hiệu quả. Tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng tới dạ dày, bạn không nên uống nước ép bưởi khi đói.

Nước trà xanh

Trà xanh không chỉ là thức uống giải khát mà còn hỗ trợ đánh tan mỡ bụng dưới an toàn. Chất chống oxy hóa EGCG trong trà xanh có tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng hiệu quả đốt cháy chất béo. Bên cạnh đó, EGCG còn hỗ trợ ngăn ngừa sự tấn công của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hoá và bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây ung thư.

Có thể thấy, uống trà xanh mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt, sử dụng nước trà xanh thường xuyên cũng sẽ góp phần mang đến cho bạn một chiếc bụng dưới phẳng lì như mong muốn. Bạn có thể uống nước trà xanh hàng ngày để giải khát, giảm cân và nâng cao đề kháng.

Cafe không đường

Nếu bạn đang tìm hiểu uống gì để giảm mỡ bụng dưới, hãy thử trải nghiệm với cafe đen không đường. Cafe đen có vị đắng và hương thơm đặc trưng. Bên cạnh công dụng giúp tinh thần tỉnh táo, cafe đen không đường còn có tác dụng giảm mỡ hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Trong cafe đen có chứa thành phần cafein với tác dụng làm tăng hưng phấn và đốt cháy calo trong cơ thể. Ngoài ra, các thành phần khác trong cafe đen như theobromine, theophylline và axit chlorogenic giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Việc sử dụng cafe đen không đường sẽ đem lại tác dụng hỗ trợ quá trình đào thải mỡ thừa vùng bụng dưới.

Giấm táo

Giấm táo là gia vị quen thuộc trong hầu hết mỗi căn bếp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng giấm táo có tác dụng giảm mỡ trong cơ thể nhờ thành phần axit axetic. Cụ thể hơn, axit axetic giúp thúc đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của cơ thể, giảm thiểu khả năng hấp thụ insulin nên giúp giảm mỡ hiệu quả. Ngoài ra, giấm táo còn giúp giảm cảm giác đói nên sẽ hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể, hỗ trợ quá trình giảm cân tốt hơn.

Bạn có thể pha loãng giấm táo với nước ấm và uống vào buổi sáng. Tuy nhiên không nên uống giấm táo khi đói để tránh ảnh hưởng tới dạ dày.

Nguyên tắc chọn nước uống giảm mỡ bụng trước khi ngủ

Buổi tối nên ưu tiên đồ uống ít calo, không thêm đường như nước lọc, trà thảo mộc hoặc sữa ít béo không đường; có thể chọn trà hoa cúc và các loại trà không chứa caffeine để thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ. Hạn chế đồ uống nhiều đường, chất béo hoặc quá đặc để tránh nạp thêm năng lượng và gây khó tiêu. Gừng, quế, nghệ có một số hợp chất hoạt tính sinh học nhưng chưa đủ bằng chứng cho thấy uống trước khi ngủ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

Cần kiêng uống gì trước khi ngủ để hạn chế tích tụ mỡ bụng?

Nên hạn chế rượu bia vì vừa cung cấp nhiều năng lượng, vừa ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ; nước ngọt có ga và nước ép đóng hộp do chứa nhiều đường bổ sung, dễ làm tăng lượng calo nạp vào. Cà phê, nước tăng lực có thể gây khó ngủ, ảnh hưởng đến hormone điều chỉnh cảm giác đói, no; trong khi sữa nguyên kem và sinh tố thêm đường, sữa đặc hoặc siro cũng chứa nhiều năng lượng, gây khó kiểm soát cân nặng nếu uống với lượng lớn trước khi ngủ.

Nên sử dụng thức uống giảm mỡ bụng trước khi ngủ bao lâu?

Nên uống nước hoặc trà thảo mộc trước khi ngủ khoảng 30-60 phút với lượng vừa phải, tránh đầy bụng và tiểu đêm làm gián đoạn giấc ngủ. Người thường xuyên tiểu đêm, mắc bệnh đường tiết niệu hoặc cần kiểm soát lượng nước uống nên điều chỉnh thời điểm và lượng uống phù hợp với tình trạng sức khỏe.