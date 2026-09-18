1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Sống khỏe 18/09/2026 15:06

Hơn 1.000 đại biểu cùng hơn 44 diễn giả đến từ các tập đoàn, hệ thống y tế trong và ngoài nước như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, Bệnh viện The Medical City (Philippines), Bệnh viện Siloam (Indonesia)… cùng thảo luận  tìm câu trả lời cho một câu hỏi: thế nào là sự xuất sắc của một hệ thống y tế trong kỷ nguyên mới và làm thế nào để sự xuất sắc ấy thực sự tạo ra giá trị cho người bệnh?

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới - Ảnh 1

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới - Ảnh 2

Hơn 800 đại biểu cùng đến tham dự Hội nghị khoa học thường niên TĐYT Phương Châu 2026

Từ cá nhân xuất sắc đến năng lực của hệ thống

Với chủ đề “Kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong Kỷ nguyên mới”, hội nghị khoa học thường niên Tập đoàn Y tế Phương Châu 2026 (ACP 2026), diễn ra ngày 18-9-2026 tại Cần Thơ.

Ths Nguyễn Ngọc Anh Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Y tế Phương Châu chia sẻ: Trong nhiều thập kỷ, y học tập trung vào một câu hỏi nền tảng: Chúng ta chữa bệnh như thế nào ? hôm nay, chúng ta phải hỏi: Làm thế nào để một kết quả chuyên môn tốt không chỉ xuất hiện ở một cá nhân giỏi, một thời điểm thuận lợi hay một đơn vị xuất sắc, mà được tạo ra một cách an toàn, nhất quán và đáng tin cậy trong toàn bộ hệ thống ? Đó là câu hỏi trung tâm của ACP 2026.

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới - Ảnh 3

ThS Nguyễn Ngọc Anh Phương - Phó tổng giám đốc TĐYT Phương Châu phát biểu khai mạc hội nghị

Trong y tế, kết quả tốt không được phép phụ thuộc vào may mắn; không được phụ thuộc vào việc hôm nay gặp đúng một bác sĩ giỏi; không được phụ thuộc vào việc một khoa, phòng riêng lẻ đang vận hành tốt và cũng không được phụ thuộc vào việc người bệnh đi đúng vào một thời điểm thuận lợi. Kết quả tốt phải là điều mà hệ thống có khả năng tạo ra một cách đáng tin cậy.

Đối với một người lãnh đạo y tế, câu hỏi không còn chỉ là: Chúng ta đã làm được bao nhiêu? Mà phải là: Chất lượng ấy có được duy trì cho từng người bệnh, tại từng điểm chăm sóc và trong từng thời điểm quan trọng hay không?

Ths Nguyễn Ngọc Anh Phương nhấn mạnh: Chuyên môn giúp khả năng điều trị. Chất lượng và an toàn bảo đảm khả năng đó được thực hiện nhất quán. Vận hành và con người biến tiêu chuẩn thành thực hành hằng ngày. Trải nghiệm giúp chúng ta hiểu người bệnh thực sự đang đi qua điều gì. Và dữ liệu giúp hệ thống nhìn thấy những khoảng cách mà trực giác đôi khi không nhìn thấy được. Khi các năng lực này cùng vận hành như một hệ thống, chúng ta tiến gần hơn đến điều mà thế giới đang gọi là Centers of Excellence - các Trung tâm xuất sắc.

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới - Ảnh 4

TS. BS. Trần Thị Trúc Linh mang đến góc nhìn toàn diện về một trung tâm xuất sắc trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ trọn đời

Bản sắc riêng của y tế Việt Nam

ACP 2026 diễn ra ở 5 hội trường với các chuyên đề: Sản, Nhi - Sơ sinh và IVF; phụ khoa và đa khoa; chất lượng và an toàn; vận hành, nhân sự và trải nghiệm; chuyển đổi số và thương mại.

ThS. Nguyễn Ngọc Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Y tế Phương Châu cho biết:  ACP là nơi chúng ta cùng kiểm chứng các câu hỏi, cùng chia sẻ bằng chứng, cùng tranh luận về những khác biệt. Và quan trọng nhất, cùng học hỏi từ thực hành của nhau. Năm nay, chúng tôi trân trọng chào đón các chuyên gia quốc tế đến từ Singapore, Philippines và Indonesia, cùng các chuyên gia, nhà quản lý và đồng nghiệp từ nhiều bệnh viện, trường đại học và cơ sở y tế trong nước. Tôi hy vọng ACP sẽ trở thành một nơi mà những hệ thống y tế khác nhau có thể cùng nhau học hỏi và trả lời câu hỏi: ngày mai, chúng ta sẽ làm gì tốt hơn cho người bệnh so với ngày hôm nay?

Từ những chuẩn mực quốc tế được chuyển hóa vào thực tiễn, ACP 2026 kỳ vọng góp phần tạo nên một nền tảng trao đổi và hợp tác sâu rộng hơn giữa các hệ thống y tế trong nước và quốc tế. Từ đó, cùng hướng đến một khát vọng lớn hơn: kiến tạo những mô hình y tế Việt Nam có chất lượng, có bản sắc và có năng lực cạnh tranh, từng bước đưa y tế Việt Nam vươn tầm khu vực.

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ít người cho rằng gan nhiễm mỡ chủ yếu bắt nguồn từ rượu bia, đồ chiên rán hoặc tình trạng thừa cân. Thế nhưng, ngay cả những người ít uống rượu, không ăn nhiều đồ dầu mỡ và không quá béo vẫn có thể gặp tình trạng này.

Xem thêm
Từ khóa:   y tế sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Vợ thản nhiên rời đi khi bị chồng đuổi, chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng đổi thái độ

Vợ thản nhiên rời đi khi bị chồng đuổi, chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng đổi thái độ

Tâm sự 19 phút trước
Sau khi xảy ra tranh cãi, 2 người phụ nữ lao vào giật tóc rồi đánh nhau ngay trong thang máy

Sau khi xảy ra tranh cãi, 2 người phụ nữ lao vào giật tóc rồi đánh nhau ngay trong thang máy

Video 34 phút trước
Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Chồng quay về xin tha thứ sau khi bị nhân tình bỏ, người vợ thẳng thắn từ chối

Tâm sự Eva 49 phút trước
1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Sống khỏe 57 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, cuộc đời lên hương, sự nghiệp hanh thông, thành công ngoài mong đợi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Xã hội 1 giờ 9 phút trước
Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Video 1 giờ 34 phút trước
Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Chọn ốp điện thoại giá rẻ cần lưu ý 3 yếu tố có thể ảnh hưởng sức khỏe

Chọn ốp điện thoại giá rẻ cần lưu ý 3 yếu tố có thể ảnh hưởng sức khỏe