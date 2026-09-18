1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Với chủ đề “Kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong Kỷ nguyên mới”, hội nghị khoa học thường niên Tập đoàn Y tế Phương Châu 2026 (ACP 2026), diễn ra ngày 18-9-2026 tại Cần Thơ.

Ths Nguyễn Ngọc Anh Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Y tế Phương Châu chia sẻ: Trong nhiều thập kỷ, y học tập trung vào một câu hỏi nền tảng: Chúng ta chữa bệnh như thế nào ? hôm nay, chúng ta phải hỏi: Làm thế nào để một kết quả chuyên môn tốt không chỉ xuất hiện ở một cá nhân giỏi, một thời điểm thuận lợi hay một đơn vị xuất sắc, mà được tạo ra một cách an toàn, nhất quán và đáng tin cậy trong toàn bộ hệ thống ? Đó là câu hỏi trung tâm của ACP 2026.

ThS Nguyễn Ngọc Anh Phương - Phó tổng giám đốc TĐYT Phương Châu phát biểu khai mạc hội nghị

Trong y tế, kết quả tốt không được phép phụ thuộc vào may mắn; không được phụ thuộc vào việc hôm nay gặp đúng một bác sĩ giỏi; không được phụ thuộc vào việc một khoa, phòng riêng lẻ đang vận hành tốt và cũng không được phụ thuộc vào việc người bệnh đi đúng vào một thời điểm thuận lợi. Kết quả tốt phải là điều mà hệ thống có khả năng tạo ra một cách đáng tin cậy.

Đối với một người lãnh đạo y tế, câu hỏi không còn chỉ là: Chúng ta đã làm được bao nhiêu? Mà phải là: Chất lượng ấy có được duy trì cho từng người bệnh, tại từng điểm chăm sóc và trong từng thời điểm quan trọng hay không?

Ths Nguyễn Ngọc Anh Phương nhấn mạnh: Chuyên môn giúp khả năng điều trị. Chất lượng và an toàn bảo đảm khả năng đó được thực hiện nhất quán. Vận hành và con người biến tiêu chuẩn thành thực hành hằng ngày. Trải nghiệm giúp chúng ta hiểu người bệnh thực sự đang đi qua điều gì. Và dữ liệu giúp hệ thống nhìn thấy những khoảng cách mà trực giác đôi khi không nhìn thấy được. Khi các năng lực này cùng vận hành như một hệ thống, chúng ta tiến gần hơn đến điều mà thế giới đang gọi là Centers of Excellence - các Trung tâm xuất sắc.

TS. BS. Trần Thị Trúc Linh mang đến góc nhìn toàn diện về một trung tâm xuất sắc trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ trọn đời

Bản sắc riêng của y tế Việt Nam

ACP 2026 diễn ra ở 5 hội trường với các chuyên đề: Sản, Nhi - Sơ sinh và IVF; phụ khoa và đa khoa; chất lượng và an toàn; vận hành, nhân sự và trải nghiệm; chuyển đổi số và thương mại.

ThS. Nguyễn Ngọc Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Y tế Phương Châu cho biết: ACP là nơi chúng ta cùng kiểm chứng các câu hỏi, cùng chia sẻ bằng chứng, cùng tranh luận về những khác biệt. Và quan trọng nhất, cùng học hỏi từ thực hành của nhau. Năm nay, chúng tôi trân trọng chào đón các chuyên gia quốc tế đến từ Singapore, Philippines và Indonesia, cùng các chuyên gia, nhà quản lý và đồng nghiệp từ nhiều bệnh viện, trường đại học và cơ sở y tế trong nước. Tôi hy vọng ACP sẽ trở thành một nơi mà những hệ thống y tế khác nhau có thể cùng nhau học hỏi và trả lời câu hỏi: ngày mai, chúng ta sẽ làm gì tốt hơn cho người bệnh so với ngày hôm nay?

Từ những chuẩn mực quốc tế được chuyển hóa vào thực tiễn, ACP 2026 kỳ vọng góp phần tạo nên một nền tảng trao đổi và hợp tác sâu rộng hơn giữa các hệ thống y tế trong nước và quốc tế. Từ đó, cùng hướng đến một khát vọng lớn hơn: kiến tạo những mô hình y tế Việt Nam có chất lượng, có bản sắc và có năng lực cạnh tranh, từng bước đưa y tế Việt Nam vươn tầm khu vực.