Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 17/09/2026 09:00

Những hình ảnh hiếm hoi của Dương Mịch khi còn là một cô bé khoảng 4 tuổi trên phim trường bất ngờ được chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Loạt ảnh cũ được lưu giữ hơn 30 năm bất ngờ thu hút sự chú ý khi ghi lại hình ảnh Dương Mịch trên phim trường lúc mới 4 tuổi. Khi ấy, nữ diễn viên nhí sở hữu mái tóc ngắn hơi xoăn, đôi mắt to tròn và gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu như một cô búp bê.

Những bức ảnh được cho là ghi lại hậu trường bộ phim truyền hình lịch sử “Đường Minh Hoàng”. Không phải hình ảnh quảng bá chính thức, đây là những khoảnh khắc đời thường được chụp ngẫu nhiên trong thời gian nghỉ giữa các cảnh quay, mang đậm không khí phim trường Trung Quốc những năm 1990.

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi - Ảnh 1

Theo người chia sẻ, ảnh từng được một diễn viên nhí tham gia bộ phim lưu giữ và chỉ được hé lộ sau nhiều năm. Trong ảnh, Dương Mịch xuất hiện cùng các bạn diễn nhỏ tuổi và có khoảnh khắc chụp chung với diễn viên Lưu Uy, người đảm nhận vai Đường Minh Hoàng.

Dương Mịch khi đó diện bộ quần yếm màu vàng, để lộ gương mặt tròn, đôi mắt sáng cùng biểu cảm tinh nghịch. Không cần tạo dáng cầu kỳ, những khoảnh khắc tự nhiên của cô bé vẫn khiến khán giả thích thú.

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho diện mạo của Dương Mịch thời thơ ấu. Một số ý kiến nhận xét những đường nét nổi bật của nữ diễn viên đã xuất hiện từ nhỏ. Ánh mắt và biểu cảm trước ống kính của cô bé cũng được cho là khá tự nhiên, phù hợp với công việc diễn xuất.

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi - Ảnh 2

Dương Mịch sinh năm 1986 và sớm bước chân vào ngành giải trí. Trong “Đường Minh Hoàng”, cô đảm nhận vai công chúa Hàm Nghi lúc nhỏ, đánh dấu một trong những vai diễn đầu tiên trên màn ảnh.

Sau đó, Dương Mịch tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm và được biết đến rộng rãi qua vai Quách Tương trong “Thần điêu đại hiệp”. Nữ diễn viên dần xây dựng vị trí riêng và trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ.

Hơn 30 năm sau, những bức ảnh hiếm trên phim trường “Đường Minh Hoàng” giúp khán giả nhìn lại hình ảnh Dương Mịch thuở nhỏ, đồng thời gợi nhớ hành trình dài từ một diễn viên nhí đến ngôi sao nổi tiếng của cô. Những khoảnh khắc giản dị ấy vì thế trở thành tư liệu đáng chú ý đối với những khán giả đã theo dõi Dương Mịch trong suốt nhiều năm.

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