Dương Mịch và Đường Yên rạn nứt tình bạn vì lý do này

Sao quốc tế 21/08/2026 16:43

Tình bạn từng được ngưỡng mộ giữa Dương Mịch và Đường Yên nhiều năm qua liên tục được công chúng nhắc lại. Mới đây, Lý Đăng Khắc, một cựu quản lý nghệ sĩ, đã lên tiếng bác bỏ tin đồn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba là nguyên nhân khiến hai nữ diễn viên rạn nứt.

Theo Lý Đăng Khắc, sự xa cách giữa Dương Mịch và Đường Yên khó có thể quy về một người hay một sự kiện cụ thể. Mối quan hệ của họ được cho là thay đổi sau nhiều năm, khi cả hai cùng trải qua những bước ngoặt khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.

Dương Mịch và Đường Yên quen nhau trên phim trường Tiên kiếm kỳ hiệp 3 năm 2009. Khi đó, họ đều là những gương mặt trẻ đang từng bước khẳng định tên tuổi. Sau thời gian làm việc chung, hai nữ diễn viên nhanh chóng trở nên thân thiết và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Tình bạn ấy từng đạt đến giai đoạn đẹp nhất vào đầu những năm 2010. Năm 2014, trong đám cưới của Dương Mịch và Lưu Khải Uy tại Bali, Đường Yên là phù dâu duy nhất của cô trong số các nghệ sĩ. Hình ảnh hai người trao nhau bó hoa cưới từng được xem là minh chứng cho mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Dương Mịch và Đường Yên rạn nứt tình bạn vì lý do này - Ảnh 1

Thế nhưng, từ năm 2015, Dương Mịch và Đường Yên bắt đầu thường xuyên bị so sánh. Cả hai cùng hóa thân thành Triệu Mặc Sênh trong hai phiên bản khác nhau của Bên nhau trọn đời. Việc cùng đảm nhận một nhân vật khiến những so sánh về diễn xuất, ngoại hình và độ nổi tiếng ngày càng xuất hiện nhiều.

Cùng thời điểm, Người tình kim cương tiếp tục khiến câu chuyện trở nên phức tạp. Đường Yên đóng nữ chính, còn Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai Cao Văn. Dù là nữ phụ, nhân vật của Địch Lệ Nhiệt Ba lại được khán giả yêu thích và có độ thảo luận cao. Từ đó, xuất hiện tin đồn cho rằng Dương Mịch đã để “gà nhà” lấn át Đường Yên.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy đây là nguyên nhân khiến tình bạn của hai người thay đổi. Địch Lệ Nhiệt Ba khi ấy cũng chỉ là một diễn viên trẻ và không thể kiểm soát cách khán giả phản ứng với nhân vật của mình.

Dương Mịch và Đường Yên rạn nứt tình bạn vì lý do này - Ảnh 2

Những năm sau đó, khoảng cách giữa Dương Mịch và Đường Yên ngày càng được nhận thấy rõ hơn. Năm 2016, Dương Mịch vẫn gửi lời chúc sinh nhật thân mật tới Đường Yên. Sau đó, Đường Yên công khai chuyện tình cảm với La Tấn. Đến năm 2018, khi Đường Yên tổ chức hôn lễ, Dương Mịch không xuất hiện trực tiếp mà chỉ gửi lời chúc qua mạng xã hội.

Sự đối lập giữa hai thời điểm khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Từ một đôi bạn từng gần gũi, họ dần ít tương tác và gần như không còn xuất hiện bên nhau.

Dù vậy, nguyên nhân thực sự phía sau sự thay đổi này vẫn chưa được Dương Mịch hay Đường Yên xác nhận. Vì thế, việc quy kết mối quan hệ của họ rạn nứt chỉ vì Địch Lệ Nhiệt Ba hay một bộ phim có lẽ là quá đơn giản.

Sau hơn một thập kỷ, mỗi người đều đã có những lựa chọn riêng. Có thể tình bạn từng rất thân thiết chỉ đơn giản thay đổi theo thời gian, khi sự nghiệp, cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh mỗi người không còn giống trước.

Những nữ diễn viên giàu nhất Trung Quốc năm 2026: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đứng thứ mấy?

Những nữ diễn viên giàu nhất Trung Quốc năm 2026: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đứng thứ mấy?

Theo bảng xếp hạng được QQ công bố và truyền thông Trung Quốc đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Đào, Dương Mịch, Tôn Lệ và Đường Yên lần lượt góp mặt trong top 5 nữ nghệ sĩ có tài sản ròng cao nhất nửa đầu năm 2026.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Những nữ diễn viên giàu nhất Trung Quốc năm 2026: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đứng thứ mấy?

Những nữ diễn viên giàu nhất Trung Quốc năm 2026: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đứng thứ mấy?

Điều gì khiến Dương Mịch liên tiếp 'trắng tay' tại các giải thưởng?

Điều gì khiến Dương Mịch liên tiếp 'trắng tay' tại các giải thưởng?

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Dương Mịch nhận cú đúp đề cử, màn cạnh tranh với Lưu Thi Thi gây chú ý

Dương Mịch nhận cú đúp đề cử, màn cạnh tranh với Lưu Thi Thi gây chú ý

Loạt nữ diễn viên được kỳ vọng cạnh tranh đề cử Phi Thiên, có Dương Mịch và Tống Giai

Loạt nữ diễn viên được kỳ vọng cạnh tranh đề cử Phi Thiên, có Dương Mịch và Tống Giai

Dương Mịch được đề cử giải Bách Hoa, cơ hội nào để chiến thắng?

Dương Mịch được đề cử giải Bách Hoa, cơ hội nào để chiến thắng?

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 1 giờ 49 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 2 giờ 49 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 3 giờ 49 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 4 giờ 49 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'