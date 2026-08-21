Dương Mịch và Đường Yên rạn nứt tình bạn vì lý do này

Dương Mịch và Đường Yên quen nhau trên phim trường Tiên kiếm kỳ hiệp 3 năm 2009. Khi đó, họ đều là những gương mặt trẻ đang từng bước khẳng định tên tuổi. Sau thời gian làm việc chung, hai nữ diễn viên nhanh chóng trở nên thân thiết và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Theo Lý Đăng Khắc, sự xa cách giữa Dương Mịch và Đường Yên khó có thể quy về một người hay một sự kiện cụ thể. Mối quan hệ của họ được cho là thay đổi sau nhiều năm, khi cả hai cùng trải qua những bước ngoặt khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.

Tình bạn ấy từng đạt đến giai đoạn đẹp nhất vào đầu những năm 2010. Năm 2014, trong đám cưới của Dương Mịch và Lưu Khải Uy tại Bali, Đường Yên là phù dâu duy nhất của cô trong số các nghệ sĩ. Hình ảnh hai người trao nhau bó hoa cưới từng được xem là minh chứng cho mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Thế nhưng, từ năm 2015, Dương Mịch và Đường Yên bắt đầu thường xuyên bị so sánh. Cả hai cùng hóa thân thành Triệu Mặc Sênh trong hai phiên bản khác nhau của Bên nhau trọn đời. Việc cùng đảm nhận một nhân vật khiến những so sánh về diễn xuất, ngoại hình và độ nổi tiếng ngày càng xuất hiện nhiều.

Cùng thời điểm, Người tình kim cương tiếp tục khiến câu chuyện trở nên phức tạp. Đường Yên đóng nữ chính, còn Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai Cao Văn. Dù là nữ phụ, nhân vật của Địch Lệ Nhiệt Ba lại được khán giả yêu thích và có độ thảo luận cao. Từ đó, xuất hiện tin đồn cho rằng Dương Mịch đã để “gà nhà” lấn át Đường Yên.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy đây là nguyên nhân khiến tình bạn của hai người thay đổi. Địch Lệ Nhiệt Ba khi ấy cũng chỉ là một diễn viên trẻ và không thể kiểm soát cách khán giả phản ứng với nhân vật của mình.

Những năm sau đó, khoảng cách giữa Dương Mịch và Đường Yên ngày càng được nhận thấy rõ hơn. Năm 2016, Dương Mịch vẫn gửi lời chúc sinh nhật thân mật tới Đường Yên. Sau đó, Đường Yên công khai chuyện tình cảm với La Tấn. Đến năm 2018, khi Đường Yên tổ chức hôn lễ, Dương Mịch không xuất hiện trực tiếp mà chỉ gửi lời chúc qua mạng xã hội.

Sự đối lập giữa hai thời điểm khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Từ một đôi bạn từng gần gũi, họ dần ít tương tác và gần như không còn xuất hiện bên nhau.

Dù vậy, nguyên nhân thực sự phía sau sự thay đổi này vẫn chưa được Dương Mịch hay Đường Yên xác nhận. Vì thế, việc quy kết mối quan hệ của họ rạn nứt chỉ vì Địch Lệ Nhiệt Ba hay một bộ phim có lẽ là quá đơn giản.

Sau hơn một thập kỷ, mỗi người đều đã có những lựa chọn riêng. Có thể tình bạn từng rất thân thiết chỉ đơn giản thay đổi theo thời gian, khi sự nghiệp, cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh mỗi người không còn giống trước.