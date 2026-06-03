Loạt nữ diễn viên được kỳ vọng cạnh tranh đề cử Phi Thiên, có Dương Mịch và Tống Giai

Sao quốc tế 03/06/2026 16:21

Theo nhiều đánh giá từ giới truyền thông Trung Quốc, cuộc cạnh tranh ở đề cử hạng mục 'Nữ diễn viên xuất sắc' được dự đoán sẽ diễn ra giữa những gương mặt quen thuộc như Tống Giai, Diêm Ni, Dương Mịch, Ngô Việt và Lan Tây Nhã.

Khi mùa giải Phi Thiên 2026 đang đến gần, hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc" được dự đoán sẽ trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả. Nhiều chuyên trang giải trí Trung Quốc nhận định cuộc cạnh tranh năm nay sẽ diễn ra giữa những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ như Tống Giai, Diêm Ni, Dương Mịch, Ngô Việt và Lan Tây Nhã.

Trong số các ứng viên tiềm năng, Tống Giai được đánh giá là cái tên nổi bật nhất nhờ màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim truyền hình "Sơn Hoa Lạn Mạn Thời". Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời nhà giáo dục Trương Quế Mai đã nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn nhờ nội dung giàu cảm xúc và giá trị nhân văn. Với lợi thế thuộc dòng phim tiểu sử vốn được các giải thưởng chính thống đánh giá cao, Tống Giai được xem là ứng viên sáng giá cho một suất đề cử.

Diêm Ni cũng không nằm ngoài cuộc đua với vai diễn trong "Tiểu Hạng Nhân Gia". Bộ phim khắc họa hành trình vươn lên của những con người bình thường trong bối cảnh xã hội nhiều thay đổi, thuộc thể loại phim thời đại vốn được giải Phi Thiên ưu ái trong nhiều năm qua.

Loạt nữ diễn viên được kỳ vọng cạnh tranh đề cử Phi Thiên, có Dương Mịch và Tống Giai - Ảnh 1

Trong khi đó, Ngô Việt gây ấn tượng với "Vinh Quang Thầm Lặng", nơi cô hóa thân thành một nhân vật hoạt động bí mật có chiều sâu tâm lý. Vai diễn được đánh giá phù hợp với xu hướng tôn vinh các tác phẩm lịch sử và cách mạng của giải thưởng.

Lan Tây Nhã là gương mặt trẻ đáng chú ý khi tham gia hai dự án được đánh giá cao là "Sơn Hoa Lạn Mạn Thời" và "Phản Nhân Loại Bạo Hành". Nữ diễn viên được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ giống như nhiều trường hợp từng bứt phá tại Phi Thiên trong quá khứ.

Đáng chú ý, Dương Mịch cũng được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng nhờ vai diễn trong "Sinh Vạn Vật". Bộ phim khai thác đề tài nông thôn và lịch sử, kể về hành trình trưởng thành của một người phụ nữ trước những biến động của thời cuộc. Đây được xem là dạng vai diễn có nhiều đất diễn về tâm lý và phù hợp với tiêu chí lựa chọn của Phi Thiên.

Loạt nữ diễn viên được kỳ vọng cạnh tranh đề cử Phi Thiên, có Dương Mịch và Tống Giai - Ảnh 2

Ngoài những cái tên kể trên, Mã Y Lợi, Ân Đào và Nhiệt Y Trát cũng được xem là các ứng viên dự bị đáng gờm. Những dự đoán ban đầu cho thấy hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Phi Thiên 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc cạnh tranh hấp dẫn nhất của làng truyền hình Trung Quốc.

Riêng Dương Mịch, nữ diễn viên đang có một năm hoạt động nổi bật khi trước đó đã được đề cử tại giải Bạch Ngọc Lan cùng Dương Tử. Nếu tiếp tục góp mặt tại Phi Thiên, cô sẽ có thêm cơ hội khẳng định vị thế trong cuộc đua danh hiệu của màn ảnh Hoa ngữ năm nay.

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