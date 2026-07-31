Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 1/8/2026, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền

Tâm linh - Tử vi 31/07/2026 18:45

3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời, rực rỡ thành công. Bản mệnh sẽ được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống. Đối với những người cầm tinh con lợn, năm nay là một năm vận khí tốt, rất dễ được thăng chức, tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió.

Đây là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Do đó, con giáp may mắn này hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Nếu chăm chỉ và luôn tích cực thì có thể may mắn làm đâu thắng đó. 

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 1/8/2026, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có cuộc sống suôn sẻ, tài vận phát đạt. Cuộc đời tuổi Thân thường ít trải những sóng gió lớn, nhưng sẽ gặp vài thử thách để gọt giũa bản thân cũng như tích lũy kinh nghiệm sống. Bên cạnh bản mệnh thường có nhiều quý nhân giúp đỡ, cho nên những khó khăn cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Thêm vào đó, nhờ phát huy hết trí thông minh và tài năng của mình, nên thu nhập rất dư dả. Trong năm nay, tuổi Thân nhạy bén nắm bắt các cơ hội kinh doanh xung quanh mình, chỉ cần có cơ hội kiếm tiền tốt nhất định sẽ tranh thủ hốt ngay tiền vào túi. Con giáp này cũng sẽ chủ động hợp tác với người thân và bạn bè xung quanh trong một số công việc kinh doanh phụ trong năm nay, thu về khoản tiền đáng kể trong tài khoản.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 1/8/2026, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Với sự tương hỗ của Tam hợp, con giáp này sẽ gặp nhiều suôn sẻ. Được sự giúp đỡ của quý nhân, công việc của tuổi Mùi lên như diều gặp gió. Những dự định trước đây đều có cơ hội thực hiện. Công việc đang trên đà phát triển.

Tuổi Tuất sẽ có vận may về tài lộc, nguồn thu nhập ổn định. Tiền bạc làm ra nhiều, giúp cho con giáp này có thể tận hưởng và nâng cấp cuộc sống. Cát tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí. Người tuổi Mão thông minh, chăm chỉ, luôn biết nắm bắt cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn bởi bạn luôn tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 1/8/2026, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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