Tình cũ kém 49 tuổi lên tiếng về tin đồn nhận 67 tỷ đồng khi chia tay Tạ Hiền

Sao quốc tế 31/07/2026 17:29

Sau sự ra đi của tài tử Hong Kong Tạ Hiền ở tuổi 89, Coco – bạn gái cũ kém ông 49 tuổi – trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục chia sẻ những kỷ niệm về mối tình kéo dài 12 năm giữa hai người. Trong một buổi phát trực tiếp mới đây, cô cũng lần đầu lên tiếng bác bỏ tin đồn từng nhận 20 triệu HKD (khoảng 67 tỷ đồng) từ nam diễn viên sau khi chia tay.

Sau sự ra đi của tài tử Hong Kong Tạ Hiền ở tuổi 89, Coco – bạn gái cũ kém ông 49 tuổi – trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục chia sẻ những kỷ niệm về mối tình kéo dài 12 năm giữa hai người. Trong một buổi phát trực tiếp mới đây, cô cũng lần đầu lên tiếng bác bỏ tin đồn từng nhận 20 triệu HKD (khoảng 67 tỷ đồng) từ nam diễn viên sau khi chia tay.

Để tưởng nhớ người cũ, Coco đổi ảnh đại diện trên các tài khoản mạng xã hội sang màu đen. Trong buổi livestream diễn ra vài ngày sau tang lễ, cô mặc trang phục đen và không giấu được sự xúc động. Khi nhìn thấy số lượng người xem dừng ở mức 444.000, Coco bất ngờ bật khóc vì con số này khiến cô nhớ đến biệt danh "Tứ ca" của Tạ Hiền.

Tình cũ kém 49 tuổi lên tiếng về tin đồn nhận 67 tỷ đồng khi chia tay Tạ Hiền - Ảnh 1

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Coco gửi lời cảm ơn khán giả đã động viên mình. Cô cho biết bản thân luôn là người mạnh mẽ và nhắc lại câu nói quen thuộc của Tạ Hiền: "Dù chuyện gì xảy ra, buổi diễn vẫn phải tiếp tục".

Trong cuộc trò chuyện, Coco kể lần cuối gặp Tạ Hiền là vào cuối năm 2018, khi cả hai cùng một nhóm bạn dùng bữa tại Hong Kong. Sau buổi gặp, họ chia tay như bình thường mà không ngờ đó lại là lần gặp cuối. Theo lời Coco, trước khi rời đi, Tạ Hiền còn ôm cô và dặn rằng nếu sau này gặp được người đàn ông phù hợp thì hãy đưa đến để ông "xem mặt".

Nhìn lại chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ, Coco khẳng định cô chưa từng hối tiếc. Theo cô, tình yêu giữa hai người theo thời gian đã chuyển thành tình thân, trở thành ký ức đẹp không thể thay thế.

Tình cũ kém 49 tuổi lên tiếng về tin đồn nhận 67 tỷ đồng khi chia tay Tạ Hiền - Ảnh 2

Đáng chú ý, Coco cũng phủ nhận thông tin từng nhận 20 triệu HKD từ Tạ Hiền sau khi chia tay. Tin đồn này xuất hiện từ năm 2018 và nhiều năm qua vẫn được lan truyền trên mạng xã hội. Theo Coco, cô chưa bao giờ nhận khoản tiền được đồn đoán.

Cô tiết lộ thêm, khi cô gặp khó khăn về tài chính do đầu tư thua lỗ, Tạ Hiền từng bán một chiếc xe sang để giúp đỡ. Tuy nhiên, đây là chia sẻ từ phía Coco, còn gia đình cố nghệ sĩ chưa xác nhận thông tin này.

Việc Coco liên tục nhắc đến Tạ Hiền sau khi ông qua đời cũng gây nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng cô đang tận dụng sự quan tâm của dư luận, trong khi nhiều người khác bày tỏ sự cảm thông, cho rằng việc đau buồn trước sự ra đi của người từng gắn bó suốt 12 năm là điều hoàn toàn dễ hiểu.

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