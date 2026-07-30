Khổng Tuyết Nhi thăng hạng sau thành công của "Trục ngọc"

Sau chuỗi vai phụ gây chú ý, Khổng Tuyết Nhi chính thức đảm nhận vai nữ chính đầu tiên trong phim cổ trang Chiêu Dương công chúa, phát sóng từ ngày 23/7. Cô hóa thân thành Lý Thuật – một công chúa thất sủng nhưng thông minh, bản lĩnh và không ngại thách thức lễ giáo.

Khổng Tuyết Nhi đang dần khẳng định vị trí trên màn ảnh Hoa ngữ sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Sinh năm 1996, cô từng là thực tập sinh của JYP Entertainment trước khi trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Năm 2016, nữ nghệ sĩ ra mắt trong nhóm nhạc Ladybees và đến năm 2020 tiếp tục thu hút sự chú ý khi giành suất debut trong nhóm nhạc dự án THE9 sau chương trình Thanh xuân có bạn 2. Sau khi THE9 tan rã vào cuối năm 2021, Khổng Tuyết Nhi chuyển hướng tập trung cho diễn xuất. Dù chủ yếu đảm nhận vai phụ, cô liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim cổ trang như Mặc vũ vân gian, Cửu trọng tử, Khom lưng, Trục ngọc và Bách hoa sát. Ngoại hình sáng, phong thái cổ trang cùng diễn xuất ngày càng tiến bộ giúp nữ diễn viên để lại dấu ấn với khán giả.

Trong Trục ngọc, Khổng Tuyết Nhi vào vai bà chủ tửu lâu Du Thiển Thiển. Tuyến tình cảm nhiều bi kịch giữa nhân vật của cô và hoàng tử Tề Mân (Đặng Khải thủ vai) nhận được nhiều phản hồi tích cực, trở thành một trong những cặp đôi phụ được yêu thích của bộ phim.

Tiếp đó, nữ diễn viên xuất hiện trong Bách hoa sát với vai công chúa Lý Nhạn Hồi, đóng cùng Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ. Nhân vật mang nỗi đau mất nước, từng bị cuốn vào những âm mưu tranh quyền trước khi nhận ra tình cảm dành cho Định Vương. Câu chuyện tình yêu đầy bi kịch của cặp đôi được nhiều khán giả đánh giá là điểm nhấn của tác phẩm. Sau chuỗi vai phụ gây chú ý, Khổng Tuyết Nhi chính thức đảm nhận vai nữ chính đầu tiên trong phim cổ trang Chiêu Dương công chúa, phát sóng từ ngày 23/7. Cô hóa thân thành Lý Thuật – một công chúa thất sủng nhưng thông minh, bản lĩnh và không ngại thách thức lễ giáo. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bình Dương công chúa của tác giả Thanh Duy, kể về mối quan hệ từ đối đầu đến yêu nhau giữa Lý Thuật và Thẩm Hiếu (Lý Hoành Nghị thủ vai), một thư sinh quyết tâm vào triều điều tra cái chết của cha. Không chỉ mang màu sắc lãng mạn, tác phẩm còn đan xen những âm mưu chính trị và cuộc đấu trí nơi cung đình. Sự kết hợp giữa Khổng Tuyết Nhi và Lý Hoành Nghị, cùng nhiều phân cảnh tình cảm của cặp đôi, đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Vừa rời Trục Ngọc, Khổng Tuyết Nhi lại đối mặt làn sóng tranh cãi Ngày 23/7, bộ phim truyền hình Chiêu Dương Công Chúa chính thức lên sóng trên nền tảng trực tuyến. Tác phẩm có sự tham gia của Lý Hoành Nghị và Khổng Tuyết Nhi, lấy bối cảnh cổ trang hư cấu, xoay quanh cuộc đấu đá quyền lực trong triều đình.

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