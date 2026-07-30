Khổng Tuyết Nhi thăng hạng sau thành công của "Trục ngọc"

Sao quốc tế 30/07/2026 18:15

Sau chuỗi vai phụ gây chú ý, Khổng Tuyết Nhi chính thức đảm nhận vai nữ chính đầu tiên trong phim cổ trang Chiêu Dương công chúa, phát sóng từ ngày 23/7. Cô hóa thân thành Lý Thuật – một công chúa thất sủng nhưng thông minh, bản lĩnh và không ngại thách thức lễ giáo.

Khổng Tuyết Nhi đang dần khẳng định vị trí trên màn ảnh Hoa ngữ sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Sinh năm 1996, cô từng là thực tập sinh của JYP Entertainment trước khi trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Năm 2016, nữ nghệ sĩ ra mắt trong nhóm nhạc Ladybees và đến năm 2020 tiếp tục thu hút sự chú ý khi giành suất debut trong nhóm nhạc dự án THE9 sau chương trình Thanh xuân có bạn 2.

Sau khi THE9 tan rã vào cuối năm 2021, Khổng Tuyết Nhi chuyển hướng tập trung cho diễn xuất. Dù chủ yếu đảm nhận vai phụ, cô liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim cổ trang như Mặc vũ vân gian, Cửu trọng tử, Khom lưng, Trục ngọc và Bách hoa sát. Ngoại hình sáng, phong thái cổ trang cùng diễn xuất ngày càng tiến bộ giúp nữ diễn viên để lại dấu ấn với khán giả.

Khổng Tuyết Nhi thăng hạng sau thành công của 'Trục ngọc' - Ảnh 1

Trong Trục ngọc, Khổng Tuyết Nhi vào vai bà chủ tửu lâu Du Thiển Thiển. Tuyến tình cảm nhiều bi kịch giữa nhân vật của cô và hoàng tử Tề Mân (Đặng Khải thủ vai) nhận được nhiều phản hồi tích cực, trở thành một trong những cặp đôi phụ được yêu thích của bộ phim.

Tiếp đó, nữ diễn viên xuất hiện trong Bách hoa sát với vai công chúa Lý Nhạn Hồi, đóng cùng Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ. Nhân vật mang nỗi đau mất nước, từng bị cuốn vào những âm mưu tranh quyền trước khi nhận ra tình cảm dành cho Định Vương. Câu chuyện tình yêu đầy bi kịch của cặp đôi được nhiều khán giả đánh giá là điểm nhấn của tác phẩm.

Khổng Tuyết Nhi thăng hạng sau thành công của 'Trục ngọc' - Ảnh 2

Sau chuỗi vai phụ gây chú ý, Khổng Tuyết Nhi chính thức đảm nhận vai nữ chính đầu tiên trong phim cổ trang Chiêu Dương công chúa, phát sóng từ ngày 23/7. Cô hóa thân thành Lý Thuật – một công chúa thất sủng nhưng thông minh, bản lĩnh và không ngại thách thức lễ giáo.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bình Dương công chúa của tác giả Thanh Duy, kể về mối quan hệ từ đối đầu đến yêu nhau giữa Lý Thuật và Thẩm Hiếu (Lý Hoành Nghị thủ vai), một thư sinh quyết tâm vào triều điều tra cái chết của cha. Không chỉ mang màu sắc lãng mạn, tác phẩm còn đan xen những âm mưu chính trị và cuộc đấu trí nơi cung đình. Sự kết hợp giữa Khổng Tuyết Nhi và Lý Hoành Nghị, cùng nhiều phân cảnh tình cảm của cặp đôi, đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Vừa rời Trục Ngọc, Khổng Tuyết Nhi lại đối mặt làn sóng tranh cãi

Vừa rời Trục Ngọc, Khổng Tuyết Nhi lại đối mặt làn sóng tranh cãi

Ngày 23/7, bộ phim truyền hình Chiêu Dương Công Chúa chính thức lên sóng trên nền tảng trực tuyến. Tác phẩm có sự tham gia của Lý Hoành Nghị và Khổng Tuyết Nhi, lấy bối cảnh cổ trang hư cấu, xoay quanh cuộc đấu đá quyền lực trong triều đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Khổng Tuyết Nhi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vừa rời Trục Ngọc, Khổng Tuyết Nhi lại đối mặt làn sóng tranh cãi

Vừa rời Trục Ngọc, Khổng Tuyết Nhi lại đối mặt làn sóng tranh cãi

Đặng Khải và Khổng Tuyết Nhi 'gây bão' với tạo hình trong Tướng Môn Độc Hậu

Đặng Khải và Khổng Tuyết Nhi 'gây bão' với tạo hình trong Tướng Môn Độc Hậu

Triệu Lộ Tư vướng nhiều khó khăn trong hoạt động nghệ thuật

Triệu Lộ Tư vướng nhiều khó khăn trong hoạt động nghệ thuật

Châu Tinh Trì lên tiếng trước lời mời trở lại đóng phim ở tuổi U70

Châu Tinh Trì lên tiếng trước lời mời trở lại đóng phim ở tuổi U70

Ngoại hình của Lâm Tâm Như thay đổi thế nào sau khi tăng cân?

Ngoại hình của Lâm Tâm Như thay đổi thế nào sau khi tăng cân?

Vương Nhất Bác khiến người hâm mộ ấm lòng với hành động giữa mưa bão

Vương Nhất Bác khiến người hâm mộ ấm lòng với hành động giữa mưa bão

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 2 giờ 2 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm