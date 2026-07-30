Thích thú trước khoảnh khắc cặp cá khổng lồ đã sử dụng kỹ thuật sinh tồn để bảo vệ con non trong quá trình vượt sông

Một cặp cá pirarucus đã được phát hiện đang bơi cùng nhiều con cá con qua dòng nước sông Teles Pires, tại Porto Santo Expedito, ở Itaúba, Brazil. Đoạn clip do ngư dân kiêm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Tiger Bilzerian ghi lại vào ngày 24/7, cho thấy hành vi kỳ lạ của loài cá này và mang lại những hình ảnh ngoạn mục.

Video 3 giờ 44 phút trước 3 giờ 44 phút trước Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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