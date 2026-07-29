Đang thi đấu, cầu thủ và trọng tài bất ngờ nằm rạp xuống sân tránh đàn ong tràn vào

Một sự cố bất thường đã xảy ra vào ngày 257, trong trận lượt đi chung kết Campeonato Baiano U20 giữa Bahia và Fluminense de Feira tại Brazil. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Joia da Princesa, đã phải tạm dừng chỉ sau 11 phút do một đàn ong xâm chiếm sân.

Video 1 giờ 59 phút trước 1 giờ 59 phút trước Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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