Vừa bước qua tháng 8 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân nâng bước, đón tài lộc bùng nổ, hỷ sự liên miên, cuộc sống giàu có, sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 29/07/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Quý Nhân nâng bước, đón tài lộc bùng nổ, hỷ sự liên miên, cuộc sống giàu có, sung túc đủ đầy khi vừa bước qua tháng 8 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Vừa bước qua tháng 8 dương lịch, Chính Quan soi đường nâng đỡ cho những người tuổi Hợi đang có tham vọng về sức mạnh và quyền lực. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt, bạn đừng để việc theo đuổi sự nghiệp ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nhé.

Vừa bước qua tháng 8 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân nâng bước, đón tài lộc bùng nổ, hỷ sự liên miên, cuộc sống giàu có, sung túc đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm đôi lứa đã ngày càng tốt lên với sự che chở của Tam Hợp, hai người dần hiểu đối phương và chấp nhận một số khuyết điểm của nhau. Nay bạn có cảm giác mình được bao bọc, yên ổn, cảm thấy hài lòng với quyết định mà bạn đã lựa chọn. Mộc - Thủy tương sinh giúp bạn giải thoát được những lo lắng liên quan tới sức khỏe. Nay bạn có một giấc ngủ sâu, nhanh chóng hồi sức để sẵn sàng cho một ngày mới.

Con giáp tuổi Sửu 

Vừa bước qua tháng 8 dương lịch, Thực thần đem tới lộc ăn uống dồi dào cho người tuổi Sửu, bạn nhận nhiều quà cũng như nhiều tiệc tùng. Nhờ tính cách cẩn thận, biết lo toan, bản mệnh không phải lo lắng về tình hình tài chính ở thời điểm này. 

Vừa bước qua tháng 8 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân nâng bước, đón tài lộc bùng nổ, hỷ sự liên miên, cuộc sống giàu có, sung túc đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lục Hợp quý nhân hỗ trợ, người tuổi Sửu dũng cảm, luôn tự lực cánh sinh, có kỷ luật cũng như không muốn để người khác ép vào mình khuôn khổ trong công việc, không ai dám qua mặt bạn trong thời gian này. Bạn đang dần lựa chọn hướng đi thông minh hơn cho tương lai và sự nghiệp của mình.

Con giáp tuổi Mùi 

Vừa bước qua tháng 8 dương lịch, những người sinh năm Mùi, hôm nay là một ngày may mắn lớn. Bạn tràn đầy năng lượng và tự tin, có thể phát huy tối đa tài năng của mình đem lại hiệu quả cao trong công việc, thu hút sự chú ý từ khách hàng. Hơn nữa trực giác của bạn hôm nay đặc biệt nhạy bén, cho phép bạn nhanh chóng nắm bắt được ý nghĩa đằng sau lời nói của người khác.

Vừa bước qua tháng 8 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân nâng bước, đón tài lộc bùng nổ, hỷ sự liên miên, cuộc sống giàu có, sung túc đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc trong túi Mùi rủng rỉnh nhờ Thiên tài chỉ đường dẫn lối. Thu nhập phụ tăng mạnh, có cơ hội trúng giải thưởng của doanh nghiệp, mua bán giá hời, buôn bán mát vía hết hàng sớm. Chỉ cần bạn có ý tưởng và hành động mạnh dạn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chắc chắn bạn sẽ kiếm được một khoản tiền đáng kể.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua tháng 8 dương lịch, 3 con giáp công danh tấn tới, tiền cuộn cao như núi, đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc

Bước qua tháng 8 dương lịch, 3 con giáp công danh tấn tới, tiền cuộn cao như núi, đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp công danh tấn tới, tiền cuộn cao như núi, đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc khi bước qua tháng 8 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 2 giờ 11 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi