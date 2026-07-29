Thiếu niên 16 tuổi vật lộn giữa sóng dữ để cứu bé trai sắp chết đuối khiến nhiều người không khỏi lo lắng và sợ hãi

Đoạn clip ghi lại cho thấy những con sóng mạnh mẽ ập vào một cậu bé tại bãi biển Seabright State Beach ở Santa Cruz, California, Mỹ, trong khi cậu thiếu niên, bám chặt lấy cậu mà không màng đến tính mạng của mình. Cả hai vật lộn để giữ mình nổi trên mặt nước khi dòng chảy cuốn họ ra xa hơn, nhưng chàng thiếu niên vẫn kiên cường.
Video 2 giờ 59 phút trước

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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