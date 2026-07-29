Đang câu cá trên biển, ngư dân bị con bạch tuộc tấn công và cái kết

Đoạn clip cho thấy Jesser đang ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ và cố gắng hết sức để gỡ con bạch tuộc đang ngọ nguậy ra khỏi mặt mình vào ngày 10/7. Người đàn ông phải chộp lấy một đoạn thân tre và liên tục gõ vào con vật. Sau vài phút vật lộn, cuối cùng anh ta cũng gỡ được nó ra khỏi mặt.
Video 1 giờ 32 phút trước

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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