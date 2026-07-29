Đúng 7h ngày 30/7/2026, 3 con giáp đón nhận tin vui Tài Lộc, làm đâu thắng đó, nghỉ ngơi trên đống vàng, tha hồ tận hưởng mỹ vị nhân gian

Đúng 7h ngày 30/7/2026, cục diện Lục Hợp báo hiệu mọi việc đều có thể tiến triển theo hướng tốt đẹp nếu tuổi Tỵ đi chậm và vững chắc. Công việc hành chính, giấy tờ vào buổi sáng rất suôn sẻ. Buổi chiều tư duy sáng tạo của bạn được kích thích mạnh mẽ, rất tốt cho những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, marketing hoặc nghiên cứu.

Tài chính ở mức ổn, có cơ hội nhận được tiền thưởng hoặc hoa hồng từ một dự án cũ. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không nên bảo lãnh hay cho mượn tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu có người nợ bạn, một tin nhắn nhẹ nhàng nhắc khéo sẽ hiệu quả hơn gọi điện.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 7h ngày 30/7/2026, Tam Hội xuất hiện, người tuổi Dậu có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên quý giá từ đối phương. Người đó cũng giúp bạn vượt qua khỏi khó khăn trước mắt. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh tìm ra hướng đi mới cho cửa hàng, doanh nghiệp của mình. Trước mắt vẫn có nhiều khó khăn cần khắc phục, nhưng chỉ cần cố gắng, bạn sẽ dần nhận thấy hiệu quả công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, người nhà luôn lắng nghe và dành cho bạn sự ủng hộ lớn lao nhất. Nhờ có người ấy, bạn cảm thấy tự tin hơn và dũng cảm bắt tay vào làm những điều mình cho là đúng.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 7h ngày 30/7/2026, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão nhận được sự ưu ái của lãnh đạo trong ngày hôm nay. Bạn được giao cho những nhiệm vụ quan trọng giúp khẳng định vị thế hoặc được cấp trên đích thân chỉ dẫn cho những điều còn chưa hiểu rõ.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhắc nhở mình không ngừng cố gắng để không phụ lòng tin tưởng của cấp trên. Khi phải bắt tay giải quyết những công việc mới, bạn cũng chớ nên quá lo lắng. Hãy cứ bình tĩnh rồi bạn sẽ làm quen và nắm bắt được trọng điểm vấn đề.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!