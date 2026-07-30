Đúng 2 ngày cuối tháng 30-31/7/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tiền tài rực rỡ, hốt bạc, gánh Phú Quý về nhà

Đúng 2 ngày cuối tháng 30-31/7/2026, Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức. Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên bạn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương xứng với năng lực của mình.

Người làm ăn kinh doanh nên tranh thủ kí kết hợp đồng trong ngày hôm nay. Bạn nên đưa ra những quyết định dứt khoát chứ đừng chần chừ, do dự kẻo cơ hội vụt qua. Đối tác của bạn ở thời điểm này là người đáng tin cậy.

Đúng 2 ngày cuối tháng 30-31/7/2026, Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần với đầu óc linh hoạt, khôn khéo có thể đưa ra những ý tưởng rất có ích cho tập thể vào ngày hôm nay. Bản mệnh hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến giúp đỡ mọi người, bạn chắc chắn sẽ được cấp trên đánh giá cao.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm để những chú Hổ bứt phá trên chặng đua quyền lực phía trước. Con giáp này thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt và có những cách xử lý sáng tạo, gây được ấn tượng với tập thể về năng lực làm việc của mình.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 2 ngày cuối tháng 30-31/7/2026, người tuổi Mão có thể thực hiện tốt những mục tiêu và kế hoạch mà mình đặt ra, chỉ cần bạn quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn bày ra trước mắt. Ngoài ra, hãy không ngừng học hỏi từ cách giải quyết vấn đề từ những người bên cạnh để bản thân tiến bộ mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão đang được người thân hỗ trợ chuyện tiền nong trong lúc khó khăn, vì thế bạn đừng lo lắng nhiều quá. Rồi Thiên Tài sẽ ghé thăm và tháo gỡ các vấn đề của bạn, giúp cho bản mệnh có thể cải thiện tình hình tài chính.

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