Khoai tây mọc mầm có ăn được không? Sự thật về nguy cơ ngộ độc ai cũng nên biết

Dinh dưỡng 29/07/2026 05:00

Khoai tây là một trong những loại thực phẩm quen thuộc, dễ chế biến và được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình bảo quản, khoai tây rất dễ xuất hiện tình trạng mọc mầm.

Do giá thành rẻ, hương vị thơm ngon lại dễ chế biến, khoai tây từ lâu đã trở thành một loại thực phẩm không thể thiếu được trong căn bếp của mỗi gia đình. Tuy nhiên, khoai tây được dự trữ ở nơi ẩm ướt thường rất dễ mọc mầm, rất lãng phí. Bởi vậy, nhiều người thắc mắc: “Khoai tây mọc mầm có ăn được không, có độc không? 

Khoai tây mọc mầm có ăn được không? Sự thật về nguy cơ ngộ độc ai cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây mọc mầm có ăn được không?

Khoai tây mọc mầm không nên ăn. Bởi khi bắt đầu nảy mầm, củ khoai sẽ sản sinh và tích tụ độc tố solanine - một chất có thể gây hại cho sức khỏe, thậm chí có thể gây ngộ độc chết người với liều lượng 0,2 - 0,4g/1kg trọng lượng cơ thể. (Theo thông tin của Cục An toàn thực phẩm (BYT)). Độc tố này tập trung nhiều ở phần mềm, vỏ xanh và các mắt khoai, đồng thời có xu hướng lan sang các phần khác của củ.

Việc sử dụng khoai tây mọc mầm có thể dẫn đến các triệu chứng như bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, có hiện tượng giãn đồng tử và liệt nhẹ hai chân. Trong những trường hợp nghiêm trọng, solanine còn có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và tim mạch. Đáng chú ý, chất độc này không bị phá hủy hoàn toàn khi nấu chín, vì vậy việc chế biến kỹ cũng không đảm bảo an toàn.

Do đó, để phòng tránh nguy cơ ngộ độc, bạn không nên tiếp tục sử dụng khoai tây khi đã mọc mầm, đặc biệt là những củ có mầm dài hoặc vỏ chuyển sang màu xanh.

Khoai tây mọc mầm có ăn được không? Sự thật về nguy cơ ngộ độc ai cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây mọc mầm có tác hại như thế nào?

Khoai tây mọc mầm mang lại rất nhiều hiểm họa cho cơ thể con người. Chúng tôi đã tổng hợp được một số triệu chứng nguy hiểm mà con người phải đối mặt khi ăn khoai tây mọc mầm có thể kể đến như:

Ngộ độc thực phẩm

Nếu tiêu thụ với số lượng ít, chất solanine và chaconine có trong mầm khoai tây chỉ có thể gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy,... Đây là những biểu hiện nhẹ nhất, cho thấy người dùng đã bị ngộ độc khoai tây mọc mầm.

Rối loạn hệ thần kinh trung ương

Với những người có thể trạng yếu như người già và trẻ em, người bệnh sẽ phải đối mặt với tình trạng rối loạn thần kinh trung ương. Điều này có thể nhận biết bằng những dấu hiệu đặc trưng như: Đau đầu, mê sảng, lú lẫn, sốt theo cơn, hạ nhiệt cơ thể,... Các triệu chứng này thường kéo dài từ 1 - 3 ngày.

Khoai tây mọc mầm có ăn được không? Sự thật về nguy cơ ngộ độc ai cũng nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng đến tính mạng con người

Nếu tiêu thụ với một liều lượng lớn, người dùng cần được cấp cứu ngay lập tức để bảo toàn tính mạng. Theo nghiên cứu mới nhất tại một trường Đại học tại Mỹ, nếu chất độc ngấm sâu vào hệ thần kinh trung ương, chức năng hô hấp của phổi sẽ ngay lập tức dừng hoạt động, cơ tim bị tổn thương dẫn đến ngừng đập. Như vậy, một người bình thường, nặng 45kg có thể tử vong nếu ăn khoảng 450g khoai tây mọc mầm.

 Dị tật bẩm sinh ở thai nhi

Mẹ bầu cần hết sức lưu ý khi sử dụng khoai tây. Nếu ăn phải khoai tây mọc mầm, chất độc sẽ nhanh chóng ngấm vào mạch máu, đi từ mẹ sang con. Điều này khiến cho thai phụ bị tụt huyết áp, sốt cao, còn thai nhi có khả năng cao bị dị tật bẩm sinh.

Khoai tây mọc mầm có ăn được không? Sự thật về nguy cơ ngộ độc ai cũng nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nên làm gì khi lỡ ăn khoai tây mọc mầm?

Nếu lỡ ăn khoai tây mọc mầm, bạn không nên quá hoang mang. Việc xử trí kịp thời và theo dõi đúng cách sẽ giúp giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe:

Ngưng ăn ngay lập tức: Khi phát hiện khoai tây đã mọc mầm hoặc nghi ngờ không an toàn, bạn cần dừng ăn ngay để tránh đưa thêm độc tố vào cơ thể.

Theo dõi các dấu hiệu bất thường của cơ thể: Sau khi ăn, bạn hãy chú ý các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, đau đầu hoặc mệt mỏi để kịp thời xử lý.

Uống đủ nước: Việc uống nhiều nước giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, đồng thời giúp cơ thể đào thải độc tố ra ngoài.

Không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ: Tránh tự ý sử dụng thuốc cầm tiêu chảy, thuốc chống nôn hoặc các loại thuốc khác, vì có thể làm che lấp triệu chứng và gây khó khăn cho việc chẩn đoán.

Khoai tây mọc mầm có ăn được không? Sự thật về nguy cơ ngộ độc ai cũng nên biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghiêm trọng: Nếu xuất hiện các biểu hiện như nôn ói liên tục, đau bụng dữ dội, khó thở, rối loạn nhịp tim, choáng váng hoặc co giật, bạn cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

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