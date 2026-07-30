Tử vi 2 ngày cuối tuần (1, 2 tháng 8), 3 con giáp tiền nhiều ngập cửa, sung túc hưng thịnh, giàu sang chạm đỉnh, đi đâu cũng gặp Quý Nhân

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1, 2 tháng 8), Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn không phải lo lắng gì nhiều về công việc. Thậm chí bạn không phải cố gắng quá sức vì đi đâu cũng được người giúp đỡ.

Người trẻ tuổi còn có thể nhận được sự chỉ điểm của quý nhân. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, rồi bạn sẽ được truyền dạy cho nhiều kinh nghiệm quý giá để áp dụng vào thực tế công việc, tránh được những nguy cơ trước mắt.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1, 2 tháng 8), người tuổi Mão được Chính Ấn nâng đỡ, đây là điềm báo thăng tiến trong công việc của con giáp này. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình, đồng thời cũng có nhiều cống hiến và nỗ lực để hoàn thành công việc, nhờ thế mà gặt hái được rất nhiều thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể thời gian tới, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều thử thách, song nếu có thể vượt qua thì những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đừng quên những thách thức đó cũng là phép thử để bạn nhìn rõ xem mình đang đứng ở đâu và có gì trong tay.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1, 2 tháng 8), Thiên Ấn mang tới những dấu hiệu tích cực đối với cuộc sống mà tuổi Mùi đang hướng tới. Nhiều cơ hội mới sẽ đến với bạn trong thời gian này, bản mệnh sẽ được tiếp xúc với những con người, văn hóa mới nên tầm nhìn và kiến thức cũng được mở rộng.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ khí vượng cho thấy ảnh hưởng của ngoại cảnh tới sức khỏe của bạn. Sức khỏe có thể nảy sinh một vài vấn đề, nếu như bạn quá bừa bãi trong việc chăm sóc bản thân. Nên duy trì kỷ luật nghiêm ngặt, nhờ thế tình hình mới có thể được cải thiện.

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