Tử vi 3 ngày cuối tuần (17, 18 và 19/7), 3 con giáp sự nghiệp bứt phá, hóa Rồng hóa Phượng, công thành danh toại, đổi đời giàu sang phú quý

Tử vi 3 ngày cuối tuần (17, 18 và 19/7), Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Tỵ đạt được nhiều thành công nếu theo đuổi con đường học tập, nghiên cứu. Bạn có thể dễ dàng chinh phục được người đối diện và khẳng định được giá trị của bản thân nhờ vào vốn hiểu biết sâu rộng của mình.

Bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao nên dễ được lãnh đạo tin tưởng và phân công cho nhiều việc quan trọng. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, bạn không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu cái mới. Tuy nhiên Hỏa khắc Kim, con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Bản mệnh không nên vô duyên vô cớ trút những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết nhất của mình.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi 3 ngày cuối tuần (17, 18 và 19/7), tuổi Dậu không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc khi mà thu nhập trong ngày khá ổn định. Đây không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống mà đến từ sự cố gắng không ngừng của bản mệnh từ bấy lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, tuổi Dậu nên có kế hoạch đầu tư tài chính hoặc tiết kiệm để dành dụm cho những lúc cần thiết. Đó có thể sẽ là phương án tốt nhất vào lúc này. Đừng thấy tiền bạc dư dôi mà phung phí quá đà, mua sắm vô tội vạ thì tiền núi cũng có ngày hết.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày cuối tuần (17, 18 và 19/7), Thiên Ấn chiếu vận nên Sửu là con người giỏi giang, có tiếng nói ở cơ quan, đi làm hay được cấp trên chú ý hoặc nhận được nhiệm vụ cao cả. Tuy nhiên dù được trọng dụng đến đâu thì con giáp này cũng nên khiêm tốn kẻo hỏng việc. Bạn trẻ tuổi Sửu thì kén cá chọn canh, không thích dính vào tình yêu vì bận lo cho sự nghiệp. Các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là hàng xóm láng giềng thích soi mói, nói móc gia đình bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Bù lại mặt tiền bạc khá ổn định, con giáp này giữ được ví tiền của mình, không bị kẻ xấu dụ dỗ lừa gạt. Bạn biết cách cân đối chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để rơi vào tình trạng túng thiếu.

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