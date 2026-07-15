Loại quả này còn được gọi là trúc tử, là loại quả quen thuộc của vùng nhiệt đới, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Cây măng cụt có thể cao từ 7 đến 25m. Khi chín, vỏ của quả măng cụt rất dày, có màu tím đậm, bên trong ruột được chia làm nhiều mùi, có màu trắng ngà, vị ngọt, chua thanh và rất thơm.

Không những vậy, quả măng cụt còn chứa rất nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa giúp đào thải gốc tự do có hại trong cơ thể và tăng cường sức đề kháng cho người sử dụng.

100g măng cụt có chứa khoảng 73 calo. Loại quả này không có chứa chất béo bão hòa và cholesterol. Đặc biệt, đây chính là nguồn chất xơ dồi dào và các loại vitamin cũng như khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Ngoài ra, măng cụt còn là nguồn cung cấp vitamin B dồi dào, bao gồm cả thiamin, niacin và folate – là những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa hóa protein, carbohydrate và chất béo trong cơ thể.

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Người đang dùng thuốc chống đông máu

Xanthone trong măng cụt có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu, vì vậy người dùng thuốc chống đông hoặc thuốc kháng kết tập tiểu cầu cần thận trọng, đặc biệt với các sản phẩm chiết xuất từ măng cụt. Nếu sử dụng thuốc trong thời gian dài, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Phụ nữ mang thai và cho con bú nên thận trọng khi ăn măng cụt do chưa có đủ bằng chứng về mức độ an toàn. Một số người nhạy cảm có thể gặp triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, khó thở hoặc các phản ứng bất thường khác; khi xuất hiện dấu hiệu này cần ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Người đang điều trị ung thư bằng hóa trị hoặc xạ trị

Măng cụt chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là hợp chất xanthone, có tác dụng bảo vệ tế bào trước sự tấn công của các gốc tự do. Tuy nhiên, một số phương pháp điều trị ung thư như hóa trị và xạ trị lại hoạt động dựa trên cơ chế tạo ra các gốc tự do để tiêu diệt tế bào ung thư. Vì vậy, việc bổ sung quá nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa măng cụt hoặc bất kỳ thực phẩm bổ sung nào vào chế độ ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Người mắc các bệnh lý tiêu hóa

Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cần thận trọng khi ăn măng cụt. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy ở một số trường hợp. Ngoài ra, người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) có thể bị táo bón nặng hơn nếu ăn nhiều măng cụt. Đối với bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng liệt dạ dày, loại quả này cũng không được khuyến khích sử dụng với số lượng lớn.

Cách ăn măng cụt an toàn và hiệu quả

Để tận hưởng trọn vẹn hương vị và lợi ích của măng cụt mà không gặp phải tác dụng phụ, bạn nên tuân thủ một vài nguyên tắc đơn giản.

Ăn với lượng vừa phải: Mỗi lần chỉ nên ăn vài quả và không nên ăn quá 1kg. Tần suất hợp lý là khoảng 2-3 lần mỗi tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn đúng thời điểm: Thời điểm tốt nhất để ăn măng cụt là sau bữa ăn, như một món tráng miệng. Tránh ăn khi bụng đói vì hàm lượng axit lactic trong măng cụt có thể gây khó chịu hoặc đau dạ dày.

Lựa chọn quả tươi ngon: Chọn những quả có vỏ ngoài màu tím sẫm, mềm đều, không bị dập nát hay cứng. Cuống quả còn tươi xanh là dấu hiệu cho thấy quả mới được thu hoạch.