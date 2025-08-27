Những lợi ích của quả măng cụt đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Măng cụt được gọi là "nữ hoàng của các loại trái cây," không chỉ vì hương vị tuyệt vời mà còn vì những lợi ích sức khỏe vượt trội mà nó mang lại. Măng cụt giàu chất dinh dưỡng, chất xơ và các chất chống oxy hóa mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn.

Hỗ trợ giảm cân: Một trong những lợi ích nổi bật của măng cụt là khả năng hỗ trợ giảm cân. Một nghiên cứu nhỏ kéo dài 8 tuần đã chỉ ra rằng việc bổ sung nước ép măng cụt vào chế độ ăn uống hàng ngày, với liều lượng khoảng 90, 180 hoặc 270 ml, có thể giúp giảm chỉ số khối cơ thể (BMI) của người tham gia. Mặc dù nghiên cứu về măng cụt và béo phì vẫn còn hạn chế, các chuyên gia cho rằng các hợp chất chống viêm trong măng cụt có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa tăng cân.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống giàu rau quả, bao gồm măng cụt, có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Măng cụt chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng có khả năng bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do. Tuy nhiên, cần thêm các nghiên cứu cụ thể và chuyên sâu để xác định mối liên hệ trực tiếp giữa việc tiêu thụ măng cụt và việc giảm nguy cơ ung thư.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng chiết xuất măng cụt có thể cải thiện các chỉ số sức khỏe tim mạch. Cụ thể, nó giúp giảm mức cholesterol LDL (xấu) và triglycerides, đồng thời tăng cường mức cholesterol HDL (tốt). Những hiệu quả này góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và hỗ trợ một hệ thống tim mạch khỏe mạnh.

Tốt cho chức năng não bộ: Chiết xuất măng cụt cũng cho thấy tiềm năng hỗ trợ sức khỏe não bộ. Các nghiên cứu trên chuột cho thấy măng cụt có thể giúp ngăn ngừa suy giảm tinh thần, giảm viêm não và cải thiện các triệu chứng trầm cảm. Mặc dù nghiên cứu trên người vẫn còn hạn chế, những phát hiện này mở ra triển vọng mới về việc sử dụng măng cụt để cải thiện sức khỏe tâm lý và chức năng não bộ.

Những lưu ý khi ăn măng cụt

Tuyệt đối không ăn măng cụt trước bữa ăn

Măng cụt có vị chua, có chứa hàm lượng axit lactic cao. Do đó, ăn măng cụt khi đói có thể khiến bạn bị đau dạ dày. Các chuyên gia khuyến cáo tốt nhất cho bạn là sử dụng măng cụt như một món trái cây tráng miệng sau bữa ăn.

Không nên ăn quá nhiều măng cụt

Măng cụt có vị chua cùng hàm lượng chất xơ cao, bởi vậy mà không nên thường xuyên sử dụng loại trái cây này hàng ngày. Bạn là chỉ nên sử dụng măng cụt khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Mỗi lần không nên ăn quá 1kg để đảm bảo sức khỏe.

Không ăn khi uống nước có ga

Măng cụt với nước có ga là một sự kết hợp đại kỵ, ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá của bạn. Nguyên nhân chính là do măng cụt chứa rất nhiều axit còn nước có ga chứa toàn đường nhân tạo. Chính vì vậy, đừng ăn chúng gần nhau.

Không ăn với đường cát

Ngoài ra, măng cụt còn kỵ ăn cùng đường cát, nếu ăn 2 thứ này cùng lúc có thể gây tử vong. Các loại thức ăn kỵ nhau gây ngộ độc và rất nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.