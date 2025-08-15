Được mệnh danh là “Nữ hoàng trái cây”, măng cụt mang đến vô vàn lợi ích sức khỏe

Dinh dưỡng 15/08/2025 05:00

Măng cụt, 'nữ hoàng của các loại trái cây', không chỉ sở hữu hương vị chua ngọt thanh mát đặc trưng mà còn mang đến vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Măng cụt là một loại trái cây tự nhiên được sử dụng rất phổ biến ở Đông Nam Á. Ở Việt Nam, măng cụt được sử dụng như một loại quả tráng miệng thơm ngon, ngọt thanh và đôi khi chua nhẹ. Tuy nhiên, ăn măng cụt có tác dụng gì thì không phải ai cũng biết.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng trái cây”, măng cụt mang đến vô vàn lợi ích sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả măng cụt đối với sức khỏe

Tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả

Măng cụt là một "tấm khiên" vững chắc cho hệ miễn dịch của bạn. Hàm lượng vitamin C phong phú kết hợp với các chất chống oxy hóa khác giúp kích thích sản sinh và tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch.

Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm, đồng thời hỗ trợ quá trình chữa lành vết thương. Thường xuyên ăn măng cụt sẽ giúp bạn xây dựng một hệ miễn dịch khỏe mạnh, chống lại vi khuẩn và virus hiệu quả hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại trái cây giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân, măng cụt chính là lựa chọn lý tưởng. Loại quả này chứa một lượng lớn chất xơ, cả hòa tan và không hòa tan.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng trái cây”, măng cụt mang đến vô vàn lợi ích sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, trong khi chất xơ không hòa tan thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra, măng cụt có lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn và giảm lượng thức ăn nạp vào.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Sức khỏe tim mạch luôn là mối quan tâm hàng đầu. Măng cụt giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nhờ khả năng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Các hợp chất trong măng cụt đã được chứng minh là giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL). Điều này giúp ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trên thành động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và đột quỵ.

Ai không nên ăn măng cụt

Măng cụt đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể nhưng không phải ai cũng nên ăn loại quả này. Một số đối tượng không nên ăn măng cụt là:

Được mệnh danh là “Nữ hoàng trái cây”, măng cụt mang đến vô vàn lợi ích sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Các nghiên cứu về măng cụt trên đối tượng này chưa được chứng minh an toàn.

Rối loạn chảy máu: Một số nghiên cứu cho thấy xanthones trong măng cụt có thể làm chậm quá trình đông máu.

Phẫu thuật: Không nên ăn măng cụt trước khi phẫu thuật 2 tuần bởi chúng có thể làm chậm quá trình lành vết thương.

Người đang sử dụng các thuốc làm chậm quá trình đông máu (như thuốc chống đông máu, chống kết tập tiểu cầu): Xanthones trong măng cụt cản trở quá trình đông máu ở người bệnh.

Ăn trái cây và rau củ mỗi ngày giúp bạn ngủ ngon hơn

Ăn trái cây và rau củ mỗi ngày giúp bạn ngủ ngon hơn

Ngoài tác dụng tốt cho sức khỏe thể chất, trái cây và rau củ còn có thể giúp bạn ngủ ngon hơn mỗi đêm – theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Sleep Health.

