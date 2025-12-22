Diễn biến MỚI trong vụ hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Bà Rịa

Đời sống 22/12/2025 16:55

Liên quan đến hàng chục ca nghi ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì, UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp nhận hàng chục người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó nhiều ca nặng với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy đang được điều trị.

Bà Dương Thị Khanh, một bệnh nhân, cho biết tối 19/12 trên đường từ Đồng Nai về nhà ở xã Đất Đỏ đã ghé tiệm bánh mì Ngọc Hà mua 6 ổ cho 6 người trong gia đình ăn. Sáng hôm sau, cả 6 người đều nôn ói, đau bụng dữ dội, sốt phải nhập viện cấp cứu. Đến sáng nay bà và con trai vẫn còn đau bụng, tiêu chảy.

Cũng mua bánh mì ăn sáng 19/12, chị Lê Thị Thảo Vy ở xã Châu Pha, tối cùng ngày bị đau bụng, nôn ói, sốt. Sau khi tự mua thuốc điều trị không thuyên giảm, chị nhập viện cấp cứu.

Diễn biến MỚI trong vụ hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Bà Rịa - Ảnh 1
Một bệnh nhân nhập viện điều trị nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, UBND phường Phú Mỹ, khoảng 15h hôm qua nhận được thông tin từ một phòng khám về những trường hợp đầu tiên nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Tiến hành rà soát, chính quyền địa phương ghi nhận từ ngày 19-21/12, tổng cộng 66 ca nhập viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 23 ca, Trung tâm y tế Phú Mỹ và các phòng khám trong khu vực ghi nhận 43 ca. Sau khi điều trị, các bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, một số xuất viện. Điểm chung của bệnh nhân là xuất hiện triệu chứng sau ăn bánh mì mua tại tiệm Ngọc Hà.

Diễn biến MỚI trong vụ hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Bà Rịa - Ảnh 2
Hiện vẫn còn hàng chục trường hợp đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Lực lượng chức năng kiểm tra ghi nhận bánh mì Ngọc Hà có hai điểm kinh doanh ở số 964 Độc Lập và Tổ 5 khu phố Phước Lập, trung bình bán khoảng 800 ổ mỗi ngày. Tuy nhiên, cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm hay giấy khám sức khỏe của chủ và nhân viên. Nhiều nguyên liệu như bánh mì, rau, dưa leo... không có hợp đồng mua bán.

Hiện các tiệm bánh mì này đã đóng cửa.

NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg

NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg

Công an TP.HCM vừa phát hiện đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo. Mỗi ngày, khoảng 600kg thịt bò giả được làm và tiêu thụ cho khoảng 75 quán ăn tại TP.HCM cùng một số địa phương lân cận.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc bánh mì tin moi ngộc độc thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trời khiến nhiều người kinh ngạc

Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trời khiến nhiều người kinh ngạc

Video 1 giờ 33 phút trước
Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Vừa ra khỏi nhà, người đàn ông đi về phía cậu bé đang chơi cầu lông đá gục bé trên phố rồi bỏ đi

Vừa ra khỏi nhà, người đàn ông đi về phía cậu bé đang chơi cầu lông đá gục bé trên phố rồi bỏ đi

Video 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tạ Đình Phong bận chạy show, Vương Phi đưa con gái đi Nhật Bản du lịch

Tạ Đình Phong bận chạy show, Vương Phi đưa con gái đi Nhật Bản du lịch

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ 6 tầng tại Bắc Ninh

Nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ 6 tầng tại Bắc Ninh

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Chồng đi công tác về bất ngờ, vào phòng tắm thì 'rụng rời' tay chân trước hành động kỳ lạ của vợ

Chồng đi công tác về bất ngờ, vào phòng tắm thì 'rụng rời' tay chân trước hành động kỳ lạ của vợ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Diễn biến MỚI trong vụ hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Bà Rịa

Diễn biến MỚI trong vụ hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Bà Rịa

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg

NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg

Đời sống 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Thanh Hóa: Lên kịch bản "giả chết" trục lợi gần 1,3 tỉ đồng bảo hiểm, 5 năm sau quay về xin xóa khai tử

Thanh Hóa: Lên kịch bản "giả chết" trục lợi gần 1,3 tỉ đồng bảo hiểm, 5 năm sau quay về xin xóa khai tử

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ 6 tầng tại Bắc Ninh

Nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ 6 tầng tại Bắc Ninh

NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg

NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg

Đi hóng mát, tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong khu dân cư

Đi hóng mát, tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong khu dân cư

Thông tin MỚI vụ nhóm học sinh đánh người đàn ông vô gia cư ở Huế

Thông tin MỚI vụ nhóm học sinh đánh người đàn ông vô gia cư ở Huế

Tài xế lái xe tải bị cháy đến trụ sở cảnh sát chữa cháy nhờ dập lửa

Tài xế lái xe tải bị cháy đến trụ sở cảnh sát chữa cháy nhờ dập lửa

Cháy lớn bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở TP.HCM, khói lửa đỏ rực một vùng trời

Cháy lớn bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở TP.HCM, khói lửa đỏ rực một vùng trời