Diễn biến MỚI trong vụ hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Bà Rịa

Liên quan đến hàng chục ca nghi ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì, UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp nhận hàng chục người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó nhiều ca nặng với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy đang được điều trị. Bà Dương Thị Khanh, một bệnh nhân, cho biết tối 19/12 trên đường từ Đồng Nai về nhà ở xã Đất Đỏ đã ghé tiệm bánh mì Ngọc Hà mua 6 ổ cho 6 người trong gia đình ăn. Sáng hôm sau, cả 6 người đều nôn ói, đau bụng dữ dội, sốt phải nhập viện cấp cứu. Đến sáng nay bà và con trai vẫn còn đau bụng, tiêu chảy.

Cũng mua bánh mì ăn sáng 19/12, chị Lê Thị Thảo Vy ở xã Châu Pha, tối cùng ngày bị đau bụng, nôn ói, sốt. Sau khi tự mua thuốc điều trị không thuyên giảm, chị nhập viện cấp cứu. Một bệnh nhân nhập viện điều trị nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì - Ảnh: VnExpress Theo thông tin từ báo Người Lao Động, UBND phường Phú Mỹ, khoảng 15h hôm qua nhận được thông tin từ một phòng khám về những trường hợp đầu tiên nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Tiến hành rà soát, chính quyền địa phương ghi nhận từ ngày 19-21/12, tổng cộng 66 ca nhập viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 23 ca, Trung tâm y tế Phú Mỹ và các phòng khám trong khu vực ghi nhận 43 ca. Sau khi điều trị, các bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, một số xuất viện. Điểm chung của bệnh nhân là xuất hiện triệu chứng sau ăn bánh mì mua tại tiệm Ngọc Hà. Hiện vẫn còn hàng chục trường hợp đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Người Lao Động Lực lượng chức năng kiểm tra ghi nhận bánh mì Ngọc Hà có hai điểm kinh doanh ở số 964 Độc Lập và Tổ 5 khu phố Phước Lập, trung bình bán khoảng 800 ổ mỗi ngày. Tuy nhiên, cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm hay giấy khám sức khỏe của chủ và nhân viên. Nhiều nguyên liệu như bánh mì, rau, dưa leo... không có hợp đồng mua bán. Hiện các tiệm bánh mì này đã đóng cửa.

NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg Công an TP.HCM vừa phát hiện đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo. Mỗi ngày, khoảng 600kg thịt bò giả được làm và tiêu thụ cho khoảng 75 quán ăn tại TP.HCM cùng một số địa phương lân cận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-60-nguoi-nhap-vien-sau-khi-an-banh-mi-o-ba-ria-749119.html