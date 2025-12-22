NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg

Đời sống 22/12/2025 16:48

Công an TP.HCM vừa phát hiện đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo. Mỗi ngày, khoảng 600kg thịt bò giả được làm và tiêu thụ cho khoảng 75 quán ăn tại TP.HCM cùng một số địa phương lân cận.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, cụ thể là làm giả thịt bò từ thịt heo để đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn. 

Cụ thể, Công an TPHCM đã khởi tố Lê Quang Quyết (SN 1992), Nguyễn Đức Đạt (SN 1992) cùng 5 người khác về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", trong đó Lê Quang Quyết được xác định là chủ mưu, cầm đầu. 

 

Vụ việc được phát hiện qua công tác kiểm tra, đấu tranh của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 15-11, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Thới An (TPHCM) kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm tại địa chỉ số 46 đường D2, khu phố 37, phường Thới An. 

 

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở Lê Quang Quyết cùng các nhân viên đang trực tiếp tổ chức sản xuất thịt bò nghi giả. Đồng thời, một nhân viên khác bị phát hiện đang vận chuyển hơn 36 kg thịt bò thành phẩm nghi giả để giao cho khách hàng.

NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg - Ảnh 1
Khởi tố các đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 16-11, cơ quan công an kiểm tra thêm một địa điểm tại số 144/2 đường số 6, phường Hiệp Bình do Nguyễn Đức Đạt làm chủ hộ kinh doanh. 

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 247 kg thịt bò nghi giả thành phẩm cùng nhiều máy móc, dụng cụ và hóa chất phục vụ việc biến thịt heo thành thịt bò giả. 

Kết quả điều tra xác định, cơ sở của Lê Quang Quyết hoạt động từ tháng 2-2025 nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế và không ký kết hợp đồng lao động. 

NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg - Ảnh 2
Bị can Lê Quang Quyết - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Quyết khai nhận được Nguyễn Đức Đạt hướng dẫn quy trình sản xuất thịt heo giả thịt bò, đồng thời cung cấp nguyên liệu là thịt heo và hóa chất Sodium Metabisulfite. 

Thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu giống thịt bò, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò.

Trung bình mỗi ngày, các đối tượng sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, tiêu thụ cho khoảng 75 quán ăn tại TPHCM và các khu vực lân cận, thu lợi bất chính từ 15.000 đến 40.000 đồng/kg. 

