Tài xế lái xe tải bị cháy đến trụ sở cảnh sát chữa cháy nhờ dập lửa

Đời sống 22/12/2025 14:50

Ngày 22/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh thùng xe tải bốc cháy nhưng tài xế vẫn chạy trên đường, sau đó xe chạy đến trụ sở Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (PC07, Công an TP.HCM) để nhờ cứu giúp.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 22/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cho biết, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 vừa kịp thời hỗ trợ dập tắt một vụ cháy xe tải xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tăng Nhơn Phú.

Khoảng 6h ngày 20/12, một nam tài xế điều khiển xe tải chở phế liệu lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi xe đến đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú, phần thùng phía sau bất ngờ bốc cháy.

Tài xế lái xe tải bị cháy đến trụ sở cảnh sát chữa cháy nhờ dập lửa - Ảnh 1
Tài xế lái xe tải đang cháy đến trước cổng trụ sở PCCC để nhờ dập lửa - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, phát hiện sự việc, một số người dân cho biết gần đó có trụ sở của lực lượng cảnh sát PCCC. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tài xế đã nhanh trí điều khiển xe đến trước cổng trụ sở để nhờ hỗ trợ dập lửa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Tài xế lái xe tải bị cháy đến trụ sở cảnh sát chữa cháy nhờ dập lửa - Ảnh 2
ài xế xe tải chạy xe đang cháy đến trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhờ dập lửa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nhờ sự xử lý kịp thời của lực lượng chức năng và phản ứng nhanh của tài xế, chỉ sau ít phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không lan sang cabin và khung gầm xe, qua đó hạn chế thiệt hại về tài sản.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy do ma sát giữa các loại phế liệu trong thùng xe.

