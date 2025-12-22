Cháy lớn bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở TP.HCM, khói lửa đỏ rực một vùng trời

Đời sống 22/12/2025 12:35

Bãi phế liệu trên đường Trương Thị Như (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) bất ngờ phát hỏa, cháy lớn lúc rạng sáng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 22/12, Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một bãi phế liệu trên đường Trương Thị Như.

Cháy lớn bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở TP.HCM, khói lửa đỏ rực một vùng trời - Ảnh 1
Cháy lớn bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở xã Xuân Thới Sơn - Ảnh: Báo Dân Việt

 

Rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại bãi phế liệu có diện tích hàng trăm mét vuông. Mọi người dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan.

Cháy lớn bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở TP.HCM, khói lửa đỏ rực một vùng trời - Ảnh 2
Mái che, khung sắt bên trong bãi phế liệu đổ sập - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Dân Việt, tại hiện trường, phần lớn khung sắt và mái che của bãi phế liệu bị đổ sập. Nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Sơn, do bãi phế liệu nằm trên khu vực đồng trống, cách biệt với nhà dân nên đám cháy không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư lân cận.

Đến trưa cùng ngày, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

 

