Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê 'mặt sưng, nhợt nhạt' khi hóa nàng tiên cá

Bên cạnh đó, chủ đề "Ai trang điểm cho Địch Lệ Nhiệt Ba vậy" cũng trở thành từ khóa hot nhất trên nền tảng Sina Weibo. Chỉ tính riêng trên Weibo, chủ đề này đã thu hút 260 triệu lượt đọc, gần 800.000 lượt thảo luận, liên tục đứng đầu trong hơn 13 giờ.

Tối 16/2, các chương trình Gala âm nhạc chào năm cũ đón năm mới (Xuân Vãn) diễn ra sôi động trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Mỹ nhân Tân Cương biểu diễn tiết mục Lệ Thượng Du tại điểm cầu Nghi Tân (Tứ Xuyên) thu về mức rating lên tới 39,17%, đứng thứ ba trong tất cả các tiết mục của Xuân Vãn.

Trong đó, nhiều người chê cách trang điểm tông xanh ngọc trai, hiệu ứng tóc ướt khiến Địch Lệ Nhiệt Ba trông nhợt nhạt, thiếu sức sống, làm lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, trang phục tạo hiệu ứng thị giác khiến vóc dáng của mỹ nhân Tân Cương trông đầy đặn hơn.

Chính vì sự xuất hiện không gây trầm trồ, xuất sắc như tại chương trình Xuân Vãn năm 2024, nên Địch Lệ Nhiệt Ba có phần gây thất vọng, nhận về nhiều lời chê bai từ công chúng.

Sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận đánh giá trái ngược. Một số người khen cô đẹp duyên dáng, tinh khôi như làn nước, trong khi nhiều ý kiến nói lớp make up quá đơn giản, khiến khuôn mặt nhợt nhạt. Bình luận trên Weibo cho rằng màu son quá nhạt và việc tạo khối chưa đủ nổi bật.

Make up của Địch Lệ Nhiệt Ba do chuyên gia trang điểm nổi tiếng Vương Á Phi thực hiện. Hai bên từng hợp tác nhiều lần trước đây, gần nhất là trang điểm chụp trang bìa, số đầu tiên của tạp chí Elle vào tháng hai.

Đa phần ý kiến cho rằng kiểu make up này khiến mặt Địch Lệ Nhiệt Ba đầy đặn, baby hơn, khác với vẻ sắc sảo vốn có của cô. Một khán giả viết: 'Đối với những người đã quen với vẻ đẹp nổi bật, phong cách lạnh này chắc chắn cần thời gian để làm quen. Dưới ánh đèn sân khấu của chương trình Gala Tết Nguyên Đán, trông kiểu make up này không hoàn toàn phù hợp'