Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Sao quốc tế 19/01/2026 12:24

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi xuất hiện tại một studio chụp ảnh với diện mạo hoàn toàn khác lạ.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi xuất hiện tại một studio chụp ảnh với diện mạo hoàn toàn khác lạ. Nữ diễn viên gây bất ngờ khi lựa chọn kiểu tóc siêu ngắn, mang đến hình ảnh mới mẻ, cá tính nhưng vẫn giữ được nét thanh tú vốn có.

Trong loạt ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong không gian studio với trang phục tối màu, tối giản, làm nổi bật kiểu tóc ngắn sát gọn. Mái tóc được cắt gọn gàng, ôm sát khuôn mặt, giúp tôn lên các đường nét hài hòa và làn da sáng của nữ diễn viên. 

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên - Ảnh 2

So với hình ảnh tóc dài dịu dàng, nữ tính thường thấy trước đây, lần "xuống tóc" này mang đến cảm giác trưởng thành và hiện đại hơn.

Dù không trang điểm cầu kỳ, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn ghi điểm với thần thái tự nhiên và ánh nhìn cuốn hút. Nhiều ý kiến cho rằng kiểu tóc ngắn giúp cô khoe trọn gương mặt thanh thoát, sống mũi cao và đôi mắt sâu đặc trưng. Sự thay đổi này được đánh giá là khá táo bạo, nhất là với một nữ diễn viên vốn gắn liền với hình ảnh mỹ nhân tóc dài trong nhiều năm qua.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên - Ảnh 3

Hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba tại studio nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn giải trí. Chỉ sau thời gian ngắn, loạt ảnh đã thu hút nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. 

Phần lớn khán giả bày tỏ sự thích thú trước diện mạo mới của nữ diễn viên, cho rằng cô vẫn giữ được sức hút dù thay đổi phong cách. Một số ý kiến khác nhận xét kiểu tóc ngắn mang lại cảm giác lạ mắt, cho thấy sự đa dạng trong hình ảnh mà Địch Lệ Nhiệt Ba đang hướng tới.

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử dự kiến sẽ lên sóng cùng thời điểm

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử dự kiến sẽ lên sóng cùng thời điểm

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước tin phim “Trinh Nương truyện” do Dương Tử đóng chính và phim “Mộ tư từ” do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính có khả năng cùng lên sóng vào tháng 3, tạo nên “trận chiến phim truyền hình” đầu năm.

