Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị thật sự hơn nửa tỷ

Người phụ nữ tiết lộ rằng chiếc cốc vàng là vật thừa kế từ người dì ở Nhật Bản, được giữ gìn trong 6-7 năm. Khách hàng hy vọng bán tất cả các món đồ, từ trang sức đến kính mạ vàng, với giá khoảng 400.000 baht (332 triệu đồng). Cửa hàng đã trả tổng cộng 634.941 baht (528 triệu đồng)

2 giờ 52 phút trước Thúy Quỳnh

