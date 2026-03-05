Từ nay đến ngày 8/3/2026, 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, buôn may bán đắt, sự nghiệp bứt phá, giàu có tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 05/03/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, buôn may bán đắt, sự nghiệp bứt phá, giàu có tưng bừng từ nay đến ngày 8/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Từ nay đến ngày 8/3/2026, có Tam Hội nên tuổi Thân có quyền hy vọng may mắn đến với công việc của mình. Công việc của bạn diễn ra khá suôn sẻ, bạn có thêm sự lĩnh hội và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là những ai làm kinh doanh, du lịch, dịch vụ thì dễ được khách hàng biết đến và ủng hộ nhiều hơn nữa. 

Từ nay đến ngày 8/3/2026, 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, buôn may bán đắt, sự nghiệp bứt phá, giàu có tưng bừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận trình tài lộc tốt đẹp nhờ Chính Tài độ vận. Thân là con giáp khôn ngoan, giữ được tiền nên túi tiền của bạn được bảo toàn. Chỉ cần bạn tự mình nỗ lực thì thu nhập sẽ tăng lên, hãy cứ đi theo con đường làm ăn chân chính thì tiền bạc sẽ đổ về dần dần, đừng sốt ruột.

Con giáp tuổi Dần 

Từ nay đến ngày 8/3/2026, Chính Ấn chiếu mệnh có ảnh hưởng trực tiếp tới những người sắp thi cử hoặc làm chức cao, quản lý. Bạn là người thanh liêm, chính trực nhưng đôi khi cách làm việc còn cứng nhắc, suy nghĩ còn chậm chạp nên ảnh hưởng nhiều tới công việc. Nên rèn luyện cho bản thân tính nhanh nhẹn và tập trung. 

Từ nay đến ngày 8/3/2026, 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, buôn may bán đắt, sự nghiệp bứt phá, giàu có tưng bừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần trợ mệnh nên tiền bạc rủng rỉnh, cũng gọi là có của ăn của để. Không mưu cầu giàu sang nứt vách, chỉ cần đủ ăn đủ mặc đủ tiêu là đã tuyệt vời lắm rồi. Bạn kiếm tiền chân chính và sạch sẽ nên hãy tự hào với những đồng tiền mình kiếm được.

Con giáp tuổi Mão 

Từ nay đến ngày 8/3/2026,  tuổi Mão được dự đoán sẽ gặp may trên phương diện tài lộc. Tiền bạc có dấu hiệu gia tăng, tài lộc ào ào đổ về túi, không gì có thể ngăn cản được. Nếu là người làm công ăn lương sẽ kiếm được việc làm thêm để cải thiện thu nhập, người kinh doanh có thêm những mối làm ăn tiềm năng, hứa hẹn lợi nhuận lớn.

Từ nay đến ngày 8/3/2026, 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, buôn may bán đắt, sự nghiệp bứt phá, giàu có tưng bừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm hài hòa cũng giúp bản mệnh có thể chú tâm theo đuổi sự nghiệp. Người độc thân dễ tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở và chủ động bày tỏ tình cảm trong lòng. Tình cảm vợ chồng ngày càng thêm khăng khít sau khoảng thời gian dài chiến tranh lạnh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

15 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp Thiên thời Địa lợi Nhân hòa, 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

15 ngày cuối tháng Giêng, 3 con giáp Thiên thời Địa lợi Nhân hòa, 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thiên thời Địa lợi Nhân hòa, 'xòe tay đón lộc', vận mệnh rực rỡ, giàu sang khó ai bì kịp trong 15 ngày cuối tháng Giêng này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vương Sở Nhiên bất ngờ bị kéo vào ồn ào liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba

Vương Sở Nhiên bất ngờ bị kéo vào ồn ào liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Cát Thần mang tin vui đến, sự nghiệp rộng mở, Tài Lộc lên hương, tậu nhà sắm xe là chuyện sớm muộn

Qua đêm nay, 3 con giáp Cát Thần mang tin vui đến, sự nghiệp rộng mở, Tài Lộc lên hương, tậu nhà sắm xe là chuyện sớm muộn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cấp cứu bé trai hơn 2 tuổi hóc hạt nhãn, ngừng thở khi vào viện

Cấp cứu bé trai hơn 2 tuổi hóc hạt nhãn, ngừng thở khi vào viện

Sức khỏe 1 giờ 26 phút trước
Thót tim cảnh tượng người đàn ông bắt sống rắn hổ mang chúa dài 4 mét, nặng 8kg trên cây xoài

Thót tim cảnh tượng người đàn ông bắt sống rắn hổ mang chúa dài 4 mét, nặng 8kg trên cây xoài

Video 2 giờ 22 phút trước
Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (5/3/2026),3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Cuối ngày hôm nay (5/3/2026),3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị thật sự hơn nửa tỷ

Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị thật sự hơn nửa tỷ

Video 2 giờ 52 phút trước
Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Nóng: Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Nóng: Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 00h00 ngày 6/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Sau 00h00 ngày 6/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Qua đêm nay, 3 con giáp Cát Thần mang tin vui đến, sự nghiệp rộng mở, Tài Lộc lên hương, tậu nhà sắm xe là chuyện sớm muộn

Qua đêm nay, 3 con giáp Cát Thần mang tin vui đến, sự nghiệp rộng mở, Tài Lộc lên hương, tậu nhà sắm xe là chuyện sớm muộn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (5/3/2026),3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Cuối ngày hôm nay (5/3/2026),3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người