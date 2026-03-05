Từ 5/3 đến 15/3, 3 con giáp Phú Quý bền lâu, tài chính vững vàng, tiền của chất cao như núi, giàu sang sung túc

Từ 5/3 đến 15/3, công việc của tuổi Mão có Thiên Ấn phù trợ nên độ uy tín được tăng lên. Bạn được khách hàng và cấp trên tin tưởng tuyệt đối, có thể đảm nhiệm những việc quan trọng. Tiếng nói của Mão trong công việc cũng được tăng lên, bạn không còn bị lép vế nữa.

Cục diện tương sinh đem lại nhiều tin vui cho đường tình của người tuổi Mão. Mối quan hệ của các bạn trẻ hay được gia đình ủng hộ, dễ có tin tốt liên quan đến sinh nở, cưới hỏi. Nhiều người sẽ hội ngộ với bạn bè cũ hoặc người thân ở xa trong ngày này.

May mắn là có Lục Hợp nâng đỡ cứu vãn đường tiền bạc của Mão. Bạn rất thông minh, có nhiều cách kiếm tiền, tìm được người hợp tác ưng ý nên thu nhập tăng cao. Gần đây bạn cũng giỏi tiết kiệm nên tiền bạc nhờ đó cũng dư dôi hơn trước nhiều.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ 5/3 đến 15/3, công việc của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi do có Tam Hội nâng đỡ. Mọi kế hoạch bản mệnh đặt ra trong ngày hôm nay đều có những bước phát triển đáng mừng. Bạn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp trong công việc, chỉ cần bạn cố gắng hết mình.

Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa. Bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Nếu đang có khúc mắc gì, hãy mạnh dạn xin ý kiến của mọi người, bởi sẽ chẳng có ai keo kiệt những lời khuyên hữu ích với bạn đâu.

Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc Tài Thần. Hướng đi này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi, tiến triển suôn sẻ hơn.

Con giáp tuổi Thân

Từ 5/3 đến 15/3, đường công danh của tuổi Thân phát triển thuận lợi. Mọi người đều nhìn thấy rõ sự nỗ lực, nhiệt huyết và trách nhiệm của con giáp này. Nếu bản mệnh đang mong ngóng tin vui thăng tiến trong công việc thì có thể sẽ nhận được câu trả lời trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vẫn giữ ở mức ổn định, công việc phát triển thì tình hình cũng sẽ cải thiện hơn. Ngoài ra, nếu bản mệnh biết cách quản lý tiền bạc, tích lũy từ bây giờ thì thời gian tới sẽ không lo túng thiếu. Con giáp này có thể thoải mái thực hiện một vài kế hoạch đầu tư nhỏ lẻ của mình.

Tuy nhiên, đường tình duyên trong ngày không mấy khả quan. Nhân duyên ảm đạm lại thêm con giáp này còn e dè, thiếu chủ động nên hầu như không có cơ hội gặp được đối tượng ưng ý.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!