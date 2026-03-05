Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

Hậu trường 05/03/2026 13:48

Đồng nghiệp Tùng Dương buồn khi nghe tin Kasim Hoàng Vũ qua đời, tiếc thương một kiếp nhân sinh. Còn đàn chị Siu Black chúc Kasim yên nghỉ, không còn đau đớn.

Theo thông tin từ VietNamNet, anh Tony Phan, 46 tuổi, là bạn thân của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ ở Mỹ. Chia sẻ với VietNamNet, anh Tony Phan xác nhận Kasim Hoàng Vũ mất vào 12h05' ngày 1/3 tại nhà riêng ở Houston, Texas.

Lúc đó, anh đang nằm trên sofa, được mẹ là ca sĩ Bích Phương bón từng thìa cơm cho bữa trưa. Nam ca sĩ bất ngờ ho rồi ra đi mãi mãi. Bà Phương hoảng hốt gọi cấp cứu nhưng đã muộn. 

Mấy năm nay, do điều trị bệnh viêm u xương hàm, sức khỏe Kasim Hoàng Vũ đã sa sút nhiều. Những ngày cuối đời, anh yếu đi thấy rõ.

Anh Tony Phan nói thêm trên mạng xã hội có nhiều thông tin sai đang lan truyền gây nhiễu dư luận, khán giả cần cẩn trọng. 

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa' - Ảnh 1
Kasim Hoàng Vũ tiếp tục hoàn thành ca phẫu thuật vào đầu năm 2025

Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ khiến mẹ, người thân và bạn bè suy sụp. Anh Tony Phan và một nữ bầu show đang phụ bà lo liệu hậu sự cho bạn thân. 

"Cô Phương đang rất đau buồn. Dù Kasim yếu nhiều, không ai nghĩ cậu ấy sẽ ra đi theo cách này. Cô cũng và stress vì nhận quá nhiều cuộc gọi. Ban đầu, phía gia đình không định thông báo tin buồn này", anh cho hay.

Năm tháng cuối đời, Kasim Hoàng Vũ tuy yếu nhưng không nghĩ mình sẽ qua đời. Anh sống lạc quan, tận hưởng từng giây phút đang sống, cứ khỏe là làm việc, không để bản thân nhàn rỗi, trì trệ. 

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa' - Ảnh 2
Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ trong một hoạt động âm nhạc vào năm 2018

Anh cũng là người có lòng tự trọng cao nên hiếm khi chia sẻ bệnh tình với bạn bè xung quanh. 

"Tôi thực sự rất tiếc cho Kasim. Từ một ca sĩ, cậu ấy mắc bệnh viêm u xương hàm, phải cưa xương đi, trở thành người không thể nói chuyện bình thường trong 2-3 năm nay. Không hát được, Kasim mới nấu ăn tìm niềm vui khác. Nhưng sau này bệnh nặng quá, cậu ấy cũng không duy trì buôn bán được, buồn lắm", bạn thân chia sẻ. 

Tang lễ của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ sẽ diễn ra tại Nhà quàn Vĩnh Phước ở Texas theo nghi lễ Phật giáo, chưa ấn định thời gian cụ thể.

Dự kiến thứ Hai hoặc thứ Ba tuần sau, gia đình sẽ đưa linh cữu đi hỏa táng. 

