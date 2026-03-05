'Xôi lạc TV' gồm nhiều đối tượng là cử nhân, thạc sĩ giỏi công nghệ thông tin

Hệ thống Xôi Lạc TV lập các công ty truyền thông, phần mềm làm bình phong để tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, xâm phạm quyền tác giả.

Theo thông tin từ VOV, sáng 5/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết đã phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây tội phạm "Xôi Lạc TV", khởi tố 30 bị can về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Đại tá Nguyễn Huy Lục – Trưởng phòng 5 (A05) cho biết Công an tỉnh Hưng Yên còn khởi tố bổ sung tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo Đại tá Nguyễn Huy Lục, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống “Xôi Lạc TV” đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu, phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Con số doanh thu trên chưa đầy đủ và đang tiếp tục được làm rõ. Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên, truy vết tài sản được khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu là tiền điện tử.

Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng trong hệ thống "Xôi Lạc TV" - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, cũng theo Đại tá Nguyễn Huy Lục, hệ thống “Xôi Lạc TV” hoạt động tinh vi, các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí, máy chủ nhằm gây khó khăn cho quá trình truy vết của lực lượng phá án. Các đối tượng tổ chức mô hình hoạt động bài bản, bố trí các phòng bình luận cùng hệ thống máy móc hiện đại. Sau nhiều năm kiên trì đấu tranh, A05 phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá toàn bộ đường dây, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, quản trị viên và những người giúp sức về kịch bản, kỹ thuật, điều hành. Lực lượng chức năng cũng bắt giữ nhiều bình luận viên của kênh với các nickname như “Người Dơi”, “Batman”, “Người Rơm”... Nhóm nhân viên của "Xôi lạc TV" - Ảnh: VOV Trung tá Phạm Văn Hiểu – Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng làm rõ nhiều người tham gia hệ thống tội phạm là các bạn trẻ có trình độ cử nhân, thạc sĩ, am hiểu công nghệ. Đáng chú ý, các đối tượng cầm đầu tuyển dụng nhân sự trẻ, phân công công việc theo từng khâu riêng biệt. Mỗi người chỉ biết phần việc của mình, không biết gì về thông tin lương thưởng của người khác.

Tá hỏa phát hiện bé trai đi lạc, ngồi co ro bên bãi cỏ về với gia đình Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an xã Quang Chiểu vừa giúp đỡ cháu V.Q.T (7 tuổi, trú tại Bản Ngố, xã Mường Chanh, tỉnh Thanh Hóa) trở về với gia đình sau khi cháu đi lạc từ xã Mường Chanh sang xã Quang Chiểu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xoi-lac-tv-gom-nhieu-oi-tuong-la-cu-nhan-thac-si-gioi-cong-nghe-thong-tin-754613.html