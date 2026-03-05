Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Đời sống 05/03/2026 15:55

Sau điều chỉnh lần này, giá xăng RON 95, dầu diesel lên cao nhất kể từ tháng 3/2022. Trong khi đó, dầu hỏa lần đầu ghi nhận mức tăng trên 7.000 đồng một lít từ 2019.

Theo thông tin báo Dân Trí, chiều 5/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định tăng 1.920 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 2.190 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 21.440 đồng/lít và xăng RON 95 là 22.340 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 3.760 đồng/lít lên 23.030 đồng/lít, dầu hỏa tăng 7.140 đồng/lít lên 26.600 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.810 đồng/lít lên 17.490 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít - Ảnh 1
Chiều 6/3, giá xăng dầu được điểu chỉnh tăng. Ảnh: Báo VNExpress. 

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng mạnh 2 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 6 lần tăng, 4 lần giảm.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết quý III/2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

Chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran đang tạo ra những xáo trộn sâu rộng đối với dòng chảy dầu khí toàn cầu, qua đó tác động trực tiếp đến các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam. Về nguồn cung xăng dầu, nhiều doanh nghiệp đầu mối cho biết nguồn cung xăng dầu vẫn được đảm bảo.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết lượng tồn kho toàn hệ thống đầu tháng 3 được duy trì theo quy định Nghị định kinh doanh xăng dầu, đủ đáp ứng nhu cầu phân phối.

Doanh nghiệp cũng chủ động kế hoạch tạo nguồn năm 2026, ký hợp đồng với hai nhà máy lọc dầu trong nước và bố trí nhập khẩu theo kế hoạch. Riêng 10 ngày đầu tháng 3, sản lượng xăng dầu nhập khẩu tăng khoảng 50% so với mức bình quân tháng.

Ghi nhận của VnExpress sáng 5/3, tại TP HCM, lượng xe đổ xăng tại hàng loạt cửa hàng ở TP HCM (trên đường Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Oanh...) tăng 10-20% so với ngày thường. Tuy nhiên, các cửa hàng vẫn đảm bảo đủ nguồn cung, không xảy ra tình trạng chen lấn, hạn chế bán hay hết xăng dầu.

Tại cây xăng trên đường Nguyễn Oanh (phường Gò Vấp), nhân viên cho biết nguồn hàng về chậm hơn thường ngày nhưng vẫn đủ phục vụ, lượng khách buổi sáng tại đây tăng khoảng 10%. Trong khi đó, tại các tuyến đường ở phường Xuân Hòa và Tân Phú, hoạt động bán lẻ xăng dầu diễn ra bình thường.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường quốc tế, Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo dõi sát cung cầu, đảm bảo tổng nguồn tối thiểu được phân giao về sản lượng và chủng loại. Lực lượng chức năng sẽ tăng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tự ý tăng giá, bán sai giá niêm yết.

