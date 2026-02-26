NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, RON95 vượt 20.000 đồng/lít

Đời sống 26/02/2026 16:12

Chiều 26/2, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo thông tin từ báo Dân trí, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 1.000 đồng, lên 20.150 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng thêm 890 đồng, có giá mới 19.520 đồng.

Các mặt hàng dầu (trừ mazut) tăng 750-850 đồng một lít so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt lên mức 19.270 đồng và 19.460 đồng. Riêng dầu mazut giảm về 15.680 đồng một kg.

 

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu ảnh hưởng từ các thông tin như chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Theo đó, giá nhiên liệu thế giới có xu hướng tăng so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân thêm 6,5% lên 80,6 USD. Tương tự, dầu diesel đắt thêm 4,5%, mazut 1,8%.

NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, RON95 vượt 20.000 đồng/lít - Ảnh 1
Chiều 26/2, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo thông tin từ VnExpress, số liệu của Bộ Công Thương, đến cuối 2025, thị trường còn 26 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, nhiên liệu bay là 5 đơn vị. Số doanh nghiệp phân phối xăng dầu còn hoạt động là 252 đơn vị. Như vậy, số lượng hoạt động đã giảm 2 thương nhân đầu mối và 24 thương nhân phân phối so với năm 2024.

Lượng tiêu thụ xăng dầu năm ngoái khoảng 26,4 triệu m3, tấn, tăng 1,85% so với năm 2024. Tồn kho đến cuối năm còn 1,7 triệu m3, tấn.

Năm nay, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được phân giao cho các đầu mối là 31,7 triệu m3, tấn. Theo Bộ Công Thương, tình hình chính trị, kinh tế thế giới vẫn khó đoán, có thể tác động đến nguồn cung, giá xăng dầu. Do đó, nhà điều hành sẽ theo dõi chặt tình hình cung cầu, giá xăng thế giới và trong nước. Đồng thời, họ phối hợp với các bộ ngành, địa phương tham mưu Chính phủ giải pháp kịp thời.

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