Vừa bước chân vào nhà bạn trai, cô gái đã vội vàng "quay xe" vì sự thật ghê sợ do hàng xóm hé lộ

Tâm sự Eva 26/02/2026 16:30

Đang nói thì người yêu em gọi hỏi em ở đâu, em tạm biệt các cô rồi leo tường về, về nhà em hỏi anh là anh từng có vợ ạ, thì đầu tiên anh chối, mãi sau mới thú nhận, nhưng anh bảo do vợ cũ láo quá nên anh mới ly dị.

Mới đây trong một hội nhóm dành riêng cho phụ nữ, một bạn gái đã chia sẻ câu chuyện éo le của mình khiến nhiều chị em bàn tán xôn xao.

 

"Hôm nay em đến nhà người yêu chơi các chị ạ, em với anh yêu nhau được 1 năm, anh đẹp trai, hiền lành và rất tử tế, yêu nhau được 1 năm nhưng chưa bao giờ anh nặng lời với em, luôn quan tâm và chiều chuộng em, ngày lễ nào cũng tặng quà đắt tiền. Còn mua cả xe SH cho em nữa, đến nhà em chơi thì thường xuyên tặng quà cho bố mẹ em, bố mẹ em quý anh lắm, nên lúc nào cũng giục cưới.

 

Nay em đến nhà anh thì mọi người trong nhà đón tiếp em rất chu đáo, nhìn bề ngoài thì nhà anh thuộc dạng khá giả, bố mẹ cũng rất hiền lành, ăn cơm xong em mang bát đi rửa thì anh cũng chạy vào rửa cùng em, rửa bát xong anh đi hát karaoke với bạn trên phòng, em thì không thích hát nên lượn lờ ra vườn chơi, vườn nhà anh rất rộng có rất nhiều loại quả, đang lượn chơi thì bên vườn nhà bên có tiếng gọi, em nhìn sang thì có một cô cũng đang cắt cam, em cũng lễ phép cuối chào rồi hỏi han.

Vừa bước chân vào nhà bạn trai, cô gái đã vội vàng 'quay xe' vì sự thật ghê sợ do hàng xóm hé lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó cũng có vài cô nữa đến nhà cô ấy chơi, mọi người gọi em qua ăn cam, tính em cũng thích chỗ đông người nên leo tường sang luôn. Sang ngồi nói đủ thứ chuyện đến khi em hỏi chuyện về nhà chồng thì thấy ai cũng ngập ngừng, hỏi ra mới biết người yêu em trước là dân anh chị, đã từng có 2 đời vợ và 1 đứa con riêng, nhà thì đang nợ ngập đầu, số nợ anh em họ hàng với hàng xóm là hơn 3 tỷ, còn nợ ngoài thì không tính được. Nghe xong mà em sốc các chị ạ, các bác ý còn khuyên em QUAY XE vì người yêu em rất vũ phu, từng khiến vợ 1 làm lại cả hàm răng, khiến vợ 2 lệch cả mũi. Các bác ý bảo thấy em hiền lành nên mới nói, chứ bình thường cũng không xen vào chuyện nhà nó.

Đang nói thì người yêu em gọi hỏi em ở đâu, em tạm biệt các cô rồi leo tường về, về nhà em hỏi anh là anh từng có vợ ạ, thì đầu tiên anh chối, mãi sau mới thú nhận, nhưng anh bảo do vợ cũ láo quá nên anh mới ly dị. 

Em hoang mang quá các chị ạ, em không ở lại chơi nữa mà về luôn trong ngày, về nhà em nói chia tay, em không chấp nhận người lừa dối em, thì anh đòi tiền mua quà cho em lâu nay và tiền mua xe SH cho em, em chuyển khoản cho anh 300 triệu, bảo anh từ nay đừng làm phiền em nữa, thì anh lộ rõ bản chất các chị ạ, anh bảo gặp em ở đâu sẽ đưa em về cõi vĩnh hằng ở đó.

Em sợ quá các chị ạ, may mà gặp mấy bác hàng xóm tốt tính chứ không biết đời em về đâu nữa.

Hiện chia sẻ này vẫn nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mạng.

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