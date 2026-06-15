Không ngờ loại rau 'nhà nghèo' vài nghìn một bó hóa ra là vua dinh dưỡng ngày hè!

Dinh dưỡng 15/06/2026 11:30

Rau mồng tơi là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, đặc biệt vào mùa hè. Không chỉ dễ chế biến và có vị thanh mát, loại rau dân dã này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Rau mồng tơi là một loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của người Việt, không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy rau mồng tơi có tác dụng gì đối với cơ thể.

Không ngờ loại rau 'nhà nghèo' vài nghìn một bó hóa ra là vua dinh dưỡng ngày hè! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau mồng tơi có chất dinh dưỡng gì?

Rau mồng tơi là nguồn cung cấp dồi dào các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, đặc biệt phù hợp với chế độ ăn lành mạnh. Loại rau này chứa nhiều vitamin A (beta-caroten) giúp tăng cường thị lực và bảo vệ làn da, cùng với vitamin C có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, rau mồng tơi còn giàu folate (vitamin B9) - dưỡng chất quan trọng trong quá trình tạo máu và phát triển thai nhi.

Không chỉ vậy, rau mồng tơi cung cấp sắt, canxi, kali và magie, đóng vai trò trong việc duy trì sức khỏe xương, điều hòa huyết áp và hỗ trợ chức năng thần kinh. Đặc biệt, hàm lượng chất xơ và chất nhầy tự nhiên (mucilage) trong rau giúp cải thiện tiêu hóa, phòng ngừa táo bón và làm dịu hệ tiêu hóa.

Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, rau mồng tơi là một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vào thực đơn hằng ngày, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Không ngờ loại rau 'nhà nghèo' vài nghìn một bó hóa ra là vua dinh dưỡng ngày hè! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau mồng tơi 

Tốt cho hệ tiêu hóa: Rau mồng tơi chứa nhiều chất xơ và chất nhầy, giúp kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Đặc biệt, chất nhầy trong rau còn giúp làm dịu và bôi trơn đường tiêu hóa, giúp tiêu hóa dễ dàng hơn.

Tốt cho xương khớp: Rau mồng tơi chứa canxi và magie, hai khoáng chất quan trọng giúp củng cố xương và răng chắc khỏe. Hàm lượng canxi trong rau giúp ngăn ngừa loãng xương và hỗ trợ sự phát triển của trẻ nhỏ.

Tốt cho mắt: Hàm lượng vitamin A và beta-carotene trong rau mồng tơi giúp bảo vệ mắt, cải thiện thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư: Rau mồng tơi chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene và lutein, giúp loại bỏ các gốc tự do gây hại cho tế bào, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và ung thư.

Không ngờ loại rau 'nhà nghèo' vài nghìn một bó hóa ra là vua dinh dưỡng ngày hè! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân: Với hàm lượng calo thấp và chất xơ cao, rau mồng tơi là thực phẩm lý tưởng cho những ai muốn giảm cân. Chất xơ trong rau giúp tạo cảm giác no lâu, giảm sự thèm ăn mà không gây tích tụ mỡ thừa.

Thanh nhiệt, giải độc: Theo y học cổ truyền, rau mồng tơi có tính mát, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và giải độc cơ thể, rất tốt để sử dụng trong các ngày hè nắng nóng hoặc khi cơ thể bị nóng trong.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Nhờ khả năng làm giảm cholesterol và cung cấp các khoáng chất như kali và magie, rau mồng tơi giúp điều hòa huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Những đối tượng cần thận trọng khi ăn rau mồng tơi

Người bị sỏi thận: Rau mồng tơi chứa axit oxalic và purin. Nếu tiêu thụ với lượng lớn trong thời gian dài, các chất này có thể làm tăng nồng độ axit uric và canxi oxalat trong nước tiểu, từ đó tạo điều kiện cho sỏi thận hình thành hoặc khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Không ngờ loại rau 'nhà nghèo' vài nghìn một bó hóa ra là vua dinh dưỡng ngày hè! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người đang bị tiêu chảy: Với tính hàn và tác dụng nhuận tràng, rau mồng tơi có thể làm tăng nhu động ruột. Do đó, những người đang bị tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa kèm đi ngoài phân lỏng nên hạn chế sử dụng để tránh khiến triệu chứng trở nên nặng hơn.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người tiêu dùng nên lựa chọn nguồn rau sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Nếu có điều kiện, việc tự trồng rau mồng tơi tại nhà cũng là giải pháp giúp bảo đảm chất lượng thực phẩm và bổ sung nguồn rau xanh an toàn cho gia đình.

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