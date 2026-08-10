Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước, miền Bắc còn nắng nóng kéo dài

Theo số liệu quan trắc lúc 13h ngày 10/8, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất tại trạm Láng, lên tới 37,9 độ C. Tại Hà Đông, nhiệt độ đạt 37,3 độ C, trong khi Hoài Đức ghi nhận 36,3 độ C.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như các trạm: Bắc Ninh 37.2 độ, Láng (Hà Nội) 37.9 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 37.2 độ, Quảng Ngãi 37.1 độ, …; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-60%.

Tại Lào Cai, nhiệt độ ở mức 37 độ C. Tuyên Quang ghi nhận mức nhiệt cao nhất 37,2 độ C tại Bắc Mê. Lạng Sơn có Thất Khê đạt 36,7 độ C, trong khi Tiên Yên (Quảng Ninh) đạt 36,4 độ C.

Không chỉ Hà Nội, nhiều khu vực ở miền Bắc cũng xuất hiện mức nhiệt cao. Tại Phú Thọ, trạm Hòa Bình ghi nhận 37,4 độ C, Kim Bôi 36,5 độ C, Chi Nê 36,2 độ C và Việt Trì 36,2 độ C.

Tại Bắc Ninh, nhiệt độ ở trạm Bắc Ninh và Hiệp Hòa lần lượt là 37,2 và 37 độ C. Nho Quan (Ninh Bình) cũng ghi nhận 37,2 độ C, trong khi Phủ Lý đạt 36,6 độ C và Ninh Bình 36,2 độ C.

Như vậy, Hà Nội đang là một trong những điểm nóng nhất trong khu vực, với nhiệt độ tại Láng vượt 37 độ C. Thời tiết nắng nóng khiến cảm giác oi bức gia tăng, đặc biệt vào đầu giờ chiều.

Ngày 11-12/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Nắng nóng duy trì ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng); ở khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại các khu dân cư, nhất là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Bên cạnh đó, nền nhiệt cao kéo dài có thể gây mất nước đối với cơ thể, đặc biệt khi phải làm việc hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Người dân được khuyến cáo chủ động bổ sung nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong thời điểm nhiệt độ tăng cao.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí cao hơn, tùy thuộc điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.