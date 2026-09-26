Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, công việc của tuổi Thân khá êm đềm, những bản mệnh làm kinh doanh, tự do sẽ thành công hơn những người làm nghề khác. May mắn là những khó khăn của bản mệnh đã bắt đầu được giải quyết do có quý nhân giúp đỡ.

Tử vi báo hiệu những khoản thu nhập lớn bắt đầu tìm về túi của bản mệnh, đặc biệt là những ai đang dốc sức cho công việc. Bản mệnh có cơ hội kiếm thêm tiền cải thiện thu nhập và nên chú ý nắm bắt để không bỏ lỡ nó. Thời gian này đem lại sự may mắn cho tình duyên của con giáp này. Bản mệnh luôn cố gắng hết sức để lo cho tương lai của gia đình.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu cởi mở, nhiệt tình với mọi người xung quanh nên xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Mọi người hợp tác ăn ý và sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc khó khăn, nhờ vậy mà công việc tiến triển rất suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế xây dựng được mạng lưới khách hàng ngày càng rộng lớn hơn. Có thể hôm nay bạn sẽ hơi bận rộn một chút nhưng đổi lại tiền chảy ào ào vào trong túi, không phải lo đến chuyện chi tiêu.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Tuất được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách Tuổi Tuất nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân Tuổi Tuất nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

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