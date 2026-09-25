Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), Tỷ Kiên gây họa, người tuổi Sửu làm lãnh đạo dễ gặp phải chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể sẽ phải giải quyết nhiều rắc rối do cấp dưới gây nên. Hãy bình tĩnh xử lý và có thái độ công tâm, thưởng phạt rõ ràng, chớ nên hành xử theo cảm xúc nóng giận nhất thời.

Những người làm nhân viên cũng có thể sẽ vướng phải khúc mắc với đồng nghiệp. Khuyên bạn không nên vào hùa với bất cứ ai để hãm hại người khác hoặc kiếm lợi cho bản thân mình, bởi nếu làm việc làm sai trái, bạn sẽ phải chịu hậu quả thích đáng.

Thổ khắc Thủy cho thấy con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Đừng quá bận rộn với công việc mà lờ đi cảm xúc và suy nghĩ của người ấy, đổ mọi trách nhiệm trong việc nhà lên đầu đối phương.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), tuổi Mão trở nên nóng nảy, bốc đồng, dễ làm hỏng việc. Con giáp này nên cố gắng kiểm soát lời ăn tiếng nói và hành động của mình trong lúc nóng giận, nếu có thể thì nên im lặng và tránh đi chỗ khác và tìm cách giải quyết vào thời gian thích hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng phải biết nói lời từ chối, biết nói không dù điều đó có thể khiến đối phương không hài lòng. Bởi nếu bản mệnh cứ tiếp tục nhận thêm việc trong khi quỹ thời gian và sức lực chỉ có hạn thì chắc chắn sẽ khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong thời tiết giao mùa diễn biến thất thường, con giáp này sẽ rất dễ bị cảm cúm, ho hắng do lây lan từ nguồn bệnh khác. Vì vậy cách tốt nhất hãy bảo vệ mình thật tốt trước nguy cơ bị virus gây bệnh xâm nhập.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), cục diện Tương Hình Thái Tuế có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Dậu trở nên nóng nảy, cố chấp hơn thường lệ. Trong bất cứ vấn đề gì, bạn cũng luôn muốn người khác phải tôn trọng ý kiến của mình nhưng lại không muốn lắng nghe ý kiến của mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Thái độ khó chịu của bạn khiến bất cứ ai làm việc chung cũng cảm thấy khó chịu và không muốn hợp tác. Cũng vì lý do này mà công việc hôm nay không nhận được kết quả như ý. Nếu phải làm việc theo nhóm thì kết quả còn tệ hơn, kéo theo tài lộc cũng suy giảm.

Trong ngày ngũ hành tương khắc, các mối quan hệ tình cảm của tuổi Dậu còn xảy ra không ít bất đồng. Anh em trong nhà bất hòa, bạn bè cãi vã, đôi lứa không hòa thuận. Nguyên nhân cũng là do mỗi người có một quan điểm riêng hoặc làm gì đó động chạm tới lợi ích của nhau nhưng không ai chịu nhún nhường.

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