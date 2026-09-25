Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 25/09/2026 12:34

Vương Gia Nhĩ, thành viên GOT7, vừa lên tiếng về tin đồn tình cảm với Tống Vũ Kỳ, thành viên (G)I-DLE. Tại một sự kiện ở Hong Kong ngày 24/9, nam ca sĩ thẳng thắn phủ nhận thông tin cho rằng hai người đã bí mật hẹn hò trong suốt 7 năm.

Vương Gia Nhĩ, thành viên GOT7, vừa lên tiếng về tin đồn tình cảm với Tống Vũ Kỳ, thành viên (G)I-DLE. Tại một sự kiện ở Hong Kong ngày 24/9, nam ca sĩ thẳng thắn phủ nhận thông tin cho rằng hai người đã bí mật hẹn hò trong suốt 7 năm.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Tống Vũ Kỳ, Vương Gia Nhĩ trả lời ngắn gọn: “Không. Không có chuyện đó”. Nam ca sĩ đồng thời xác nhận hiện độc thân và cho biết công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm - Ảnh 1

Vương Gia Nhĩ tham dự sự kiện liên quan đến dự án Under The Castle, do anh phụ trách cùng Ocean Park Hong Kong. Bên cạnh chuyện tình cảm, nam ca sĩ cũng chia sẻ về quan điểm hôn nhân. Theo Vương Gia Nhĩ, gia đình không tạo áp lực buộc anh phải kết hôn hay sinh con. Anh trai nam ca sĩ đã có một con gái 9 tuổi, vì vậy bố mẹ anh hiện không quá thúc giục chuyện lập gia đình.

Dù phủ nhận tin hẹn hò, Vương Gia Nhĩ xác nhận anh và Tống Vũ Kỳ vẫn giữ liên lạc riêng. Tuy nhiên, cả hai chưa từng trực tiếp trao đổi về những tin đồn xoay quanh mối quan hệ. Nam ca sĩ dành lời nhận xét tích cực cho đồng nghiệp khi gọi cô là “một người tốt”.

Khi được hỏi liệu có ý định theo đuổi Tống Vũ Kỳ hay không, Vương Gia Nhĩ tiếp tục phủ nhận: “Không. Nếu có thì tôi đã làm từ lâu rồi”.

Tin đồn giữa hai nghệ sĩ bắt đầu xuất hiện từ năm 2022, sau khi một số hình ảnh và video được lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó, Tống Vũ Kỳ được cho là từng xuất hiện tại nơi ở của Vương Gia Nhĩ. Những hình ảnh này nhanh chóng làm dấy lên suy đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Thời điểm đó, Vương Gia Nhĩ từng bác bỏ thông tin và cho rằng một số đoạn video đã bị ghép, dẫn đến cách hiểu sai. Anh cũng giải thích việc bạn bè đến nhà là điều bình thường và cho biết đã báo cảnh sát liên quan đến vụ việc với paparazzi.

Đến tháng 8 năm nay, tin đồn bất ngờ được khơi lại sau khi một tài khoản mạng xã hội tự nhận là người hâm mộ Tống Vũ Kỳ đăng bài cho rằng mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ vẫn tiếp diễn. Bài viết sau đó bị xóa nhưng nội dung tiếp tục được chia sẻ.

Hiện Vương Gia Nhĩ và Tống Vũ Kỳ đều tập trung cho sự nghiệp riêng. Vương Gia Nhĩ tiếp tục hoạt động solo, mở rộng sang các dự án sáng tạo ngoài âm nhạc và hợp tác với Roc Nation. Anh cũng tham gia dự án Under The Castle cùng Ocean Park Hong Kong, dự kiến ra mắt vào mùa Halloween.

Trong khi đó, Tống Vũ Kỳ tiếp tục hoạt động cùng (G)I-DLE và phát triển sự nghiệp cá nhân. Sau mini album YUQ1 và single Motivation, nữ ca sĩ chuẩn bị phát hành mini album solo thứ hai 27 vào ngày 8.10, đánh dấu màn trở lại cá nhân sau khoảng một năm.

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