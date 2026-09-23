Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Ngay khi xuất hiện, ngoại hình và phong cách thời trang của bộ đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Châu Dã lựa chọn một thiết kế váy dài tông sáng với họa tiết hoa nhỏ. Trang phục có phom dáng mềm mại, phần thân trên ôm vừa vặn và chân váy xòe nhẹ, tạo vẻ nữ tính, thanh thoát.

Tối 22/9, Hứa Khải và Châu Dã có mặt tại TPHCM để tham dự buổi giao lưu với người hâm mộ. Đây là dịp hiếm hoi hai diễn viên Hoa ngữ cùng đến Việt Nam và trực tiếp gặp gỡ khán giả trong khuôn khổ hoạt động quảng bá phim.

Nữ diễn viên hoàn thiện tạo hình bằng găng tay ren ngắn, vòng cổ ngọc trai cùng một số phụ kiện đơn giản. Mái tóc được tết thành hai bím, kết hợp những lọn tóc uốn nhẹ buông phía trước. Cách trang điểm và làm tóc giúp Châu Dã mang vẻ trẻ trung, ngọt ngào.

Tạo hình lần này cũng tạo cảm giác khác biệt so với hình ảnh cầu kỳ, đậm chất cổ trang của cô trong bộ phim “Nhất Âu Xuân”. Trên sân khấu giao lưu, nữ diễn viên nhận được sự cổ vũ từ đông đảo người hâm mộ có mặt tại sự kiện.

Trong khi đó, Hứa Khải xuất hiện với bộ vest đen được đính nhiều chi tiết bắt sáng ở phần vai và thân áo. Nam diễn viên phối cùng sơ mi trắng, cà vạt đen và kiểu tóc gọn gàng. Tông màu trang phục của Hứa Khải tạo sự đồng điệu với Châu Dã, đồng thời giúp anh nổi bật trong những khung hình chung.

Trước buổi giao lưu, Hứa Khải đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 21/9. Nam diễn viên diện trang phục đời thường và được đông đảo người hâm mộ chờ đón. Trước khi đến Việt Nam, anh tham gia hoạt động quảng bá phim tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 20/9.

Hứa Khải và Châu Dã hiện cùng đảm nhận vai chính trong “Nhất Âu Xuân”, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Nội dung phim xoay quanh Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên, hai nhân vật ban đầu theo đuổi những mục tiêu riêng nhưng dần trở thành đồng minh trong hành trình báo thù.

Trong phim, Hứa Khải vào vai Thẩm Nhuận, còn Châu Dã đảm nhận nhân vật Tạ Thanh Viên. Tác phẩm kết hợp yếu tố tình cảm, đấu tranh gia tộc và những màn đấu trí trong chốn quan trường, tạo nên câu chuyện có nhiều tuyến nội dung đan xen.

“Nhất Âu Xuân” chính thức lên sóng từ ngày 17/9. Trong ngày đầu phát hành, phim mở đầu với 6 tập dành cho tài khoản VIP, sau đó tiếp tục cập nhật các tập mới theo lịch của nền tảng.