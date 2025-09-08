Hậu lùm xùm tình ái với Hứa Khải, Triệu Tình có nguy cơ bị tẩy chay trong Cbiz

Sao quốc tế 08/09/2025 11:15

Những ngày qua, chuyện tình cảm giữa Hứa Khải và diễn viên trẻ Triệu Tình liên tục gây xôn xao dư luận.

Vụ việc bắt đầu vào tháng 8 khi Hứa Lệ Sa tố cáo Hứa Khải ngoại tình với Triệu Tình trong thời gian hẹn hò với cô. Để chứng minh lời mình nói, Hứa Lệ Sa cũng tung ra một số hình ảnh tình cảm giữa cô với Hứa Khải. Sau đó, ông bầu của Triệu Tình và Hứa Khải là Vu Chính lên livestream bênh vực hai gà nhà. Ông bầu này khẳng định hai ngôi sao vào khách sạn chỉ để tập thoại, không hề có quan hệ tình cảm với nhau.

Sau đó, ê-kíp của Hứa Khải và Triệu Tình cũng đưa ra thông báo chính thức để phủ nhận cáo buộc từ Hứa Lệ Sa. "Hiện tại Triệu Tình độc thân. Các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, chẳng hạn yêu đương, ngoại tình, làm tiểu tam là không đúng sự thật. Những thông tin này xâm phạm nghiêm trọng danh dự và các quyền lợi hợp pháp khác của Triệu Tình. Do đó, chúng tôi đã tiến hành thu thập bằng chứng để xử lý", ê-kíp của Triệu Tình tuyên bố. 

 Hậu lùm xùm tình ái với Hứa Khải, Triệu Tình có nguy cơ bị tẩy chay trong Cbiz - Ảnh 1

Thế nhưng, sự việc chưa dừng ở đó khi một paparazzi cũng lên tiếng vạch trần diễn viên này. Theo paparazzi, Triệu Tình quen Hứa Khải vào tháng 11/2021. Đáng nói thời điểm đó, Triệu Tình chưa chia tay bạn trai là vận động viên bơi lội Mao Phi Liêm.

Tức Triệu Tình và Hứa Khải đều có quan hệ tình cảm ngoài luồng khi cả hai vẫn chưa chấm dứt với người cũ. Paparazzi cũng tung ra tin nhắn tình tứ giữa Triệu Tình và Hứa Khải. Các tin nhắn này được cho là do Mao Phi Liêm cung cấp. .

Hậu lùm xùm tình ái với Hứa Khải, Triệu Tình có nguy cơ bị tẩy chay trong Cbiz - Ảnh 2

 

Theo Cnhubei, Triệu Tình đang là diễn viên trẻ được Vu Chính lăng xê. Chỉ riêng tháng 8, Vu Chính đăng 4 bài quảng bá trên Weibo cho Triệu Tình. Ngày 28/7, Vu Chính đăng bài viết dài nghìn chữ khen ngợi Triệu Tình chăm chỉ, thể lực và năng lượng tích cực. Tuy nhiên, bê bối nổ ra những ngày qua khiến hình ảnh của Triệu Tình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vốn là diễn viên mới cộng thêm sóng gió lần này, chỗ đứng của Triệu Tình ở showbiz Hoa ngữ đang cạnh tranh khốc liệt càng thêm mong manh. Triệu Tình sinh năm 2000. Năm 2018, cô trúng tuyển vào Học viện Truyền thông Chiết Giang.

Nữ diễn viên nổi tiếng sau khi tung ra bộ ảnh cổ trang khoe ngoại hình xinh đẹp. Kể từ đó, Triệu Tình được ông bầu nổi tiếng showbiz Vu Chính phát hiện và ký hợp đồng. Năm 2021, cô diễn xuất trong bộ phim ngắn Palace: Devious Women. Sau đó, cô tham gia nhiều dự án khác nhau. 

Hậu lùm xùm tình ái với Hứa Khải, Triệu Tình có nguy cơ bị tẩy chay trong Cbiz - Ảnh 3

Gần đây, Triệu Tình giảm cân, cải thiện diễn xuất nên được khen ngợi ở dự án Phàm nhân tu tiên đóng cùng Dương Dương, Kim Thần. Đáng tiếc vừa được chú ý, Triệu Tình lại vướng sóng gió vì bê bối tình ái. Ảnh: Weibo.

 

Sự việc lần này có thể khiến công việc của Triệu Tình bị ảnh hưởng. Khán giả lo lắng các bộ phim có Triệu Tình tham gia có thể phải thay thế diễn viên hoặc chỉnh sửa cảnh quay. Ảnh: TMDB.

Hậu tin đồn hẹn hò với Hứa Khải, Triệu Tình bất ngờ cho ra mắt dự án mới, netizen: 'Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp?'

Hậu tin đồn hẹn hò với Hứa Khải, Triệu Tình bất ngờ cho ra mắt dự án mới, netizen: 'Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp?'

Dân tình cho rằng chuyện tình cảm với Hứa Khải lộ ra nhằm mục đích để PR cho sản phẩm với của Triệu Tình.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Tình sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hậu tin đồn hẹn hò với Hứa Khải, Triệu Tình bất ngờ cho ra mắt dự án mới, netizen: 'Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp?'

Hậu tin đồn hẹn hò với Hứa Khải, Triệu Tình bất ngờ cho ra mắt dự án mới, netizen: 'Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp?'

Hậu lùm xùm tình ái, Hứa Khải gây ảnh hưởng đến thành tích Tử dạ quy

Hậu lùm xùm tình ái, Hứa Khải gây ảnh hưởng đến thành tích Tử dạ quy

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Hứa Khải từng phát ngôn luôn chọn sự nghiệp, nhưng liên tục vướng ồn ào tình ái

Hứa Khải từng phát ngôn luôn chọn sự nghiệp, nhưng liên tục vướng ồn ào tình ái

Hứa Khải tiếp tục bị tố ngoại tình với nữ diễn viên đang có người yêu

Hứa Khải tiếp tục bị tố ngoại tình với nữ diễn viên đang có người yêu

Phía Hứa Khải giải thích chuyện sao nam vào khách sạn với đồng nghiệp nữ

Phía Hứa Khải giải thích chuyện sao nam vào khách sạn với đồng nghiệp nữ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tòa nhà bất ngờ đổ sập do mưa lớn, 2 người tử vong, 7 người bị thương

Tòa nhà bất ngờ đổ sập do mưa lớn, 2 người tử vong, 7 người bị thương

Nâng vật liệu xây dựng lên đỉnh đồi, cáp treo bất ngờ bị đứt khiến 6 người tử vong

Nâng vật liệu xây dựng lên đỉnh đồi, cáp treo bất ngờ bị đứt khiến 6 người tử vong

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loạt hình ảnh Tống Dật và Thừa Lỗi tình tứ bên nhau khiến dân tình 'dậy sóng'

Loạt hình ảnh Tống Dật và Thừa Lỗi tình tứ bên nhau khiến dân tình 'dậy sóng'

Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice

Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo'

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo'

Minh tinh Giang Tổ Bình tố bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp và quay clip

Minh tinh Giang Tổ Bình tố bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp và quay clip

Gia đình phẫn nộ trước tin đồn thất thiệt về đời tư cố diễn viên Từ Hy Viên

Gia đình phẫn nộ trước tin đồn thất thiệt về đời tư cố diễn viên Từ Hy Viên

Tân Chỉ Lôi thắng 'Nữ chính xuất sắc' tại Liên hoan phim Venice 2025

Tân Chỉ Lôi thắng 'Nữ chính xuất sắc' tại Liên hoan phim Venice 2025